المخرج عادل حسان يعلن إطلاق المشروع الوطني لدعم الفرق والمهرجانات المستقلة

18 حجم الخط

أعلن المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، منذ قليل، عن إطلاق مشروع "الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق والمهرجانات المستقلة” بمسرح المعهد الثقافي الإيطالي بالزمالك، وذلك باستضافة من اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية.

وأكد المخرج عادل حسان أن أهم أدوار المشروع هو التأسيس والأرشفة، موضحًا أن ما لفت نظره عند العمل في المركز القومي للمسرح هو عدم وجود أرشيف له شخصيًا كمخرج وللعديد من الزملاء كفنانين ومؤلفين.

وأشار إلى أن "التشبيك" مع المؤسسات الرسمية بوزارة الثقافة والمدنية هو أهم أهداف المشروع وأكثره فائدة للفنان المستقل، وأوضح المخرج أن المركز كغيره من المؤسسات يعاني من أزمات مالية، مضيفًا: “ولكن نحاول حتي نبقي ونعيد العديد من المشاريع، وبرغم أن الدعم الذي نقدمه ليس ماليا ولكن إذا أتي لي فنان مستقل افتح له طرق من خلال مسارح وزارة الثقافة.”

وأوضح حسان أن هذا المشروع ليس الأول من نوعه، ولكنه يستطيع تنظيم وفتح أبواب للفرق المستقلة لتتحول كل الجهود السابقة من فردية إلى حركة منظمة، تستطيع الفرق المستقلة والباحثين الاستفادة منها بشكل فعال، مؤكدًا: "نحن لا نبدأ من الصفر وإنما نكمل على ما بناه من جاءوا من قبلنا."

وأضاف عادل حسان إنه يهدف ألا يتوقف المشروع على القاهرة والجيزة فقط، وإنما يمتد إلى المحافظات والقري المختلفة، مؤكدًا ان المركز يرحب باي احد لديه ارشيف.

وأكد المخرج أن المركز قد بدأ بالفعل أول خطوة عملية حيث تمت إقامة اللجنة التنفيذية، مشددًا أن أعضائها غير نهائية، ومنهم المخرج سامح مجاهد، والمخرج تامر كرم مدير مسرح الشباب، الكاتب سامح عصمان، المخرجة عبير علي، والكاتب الصحفي جرجس شكر، والناقد المسرحي محمد سمير.

مشروع الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق الفنية المستقلة

ويهدف مشروع الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق الفنية المستقلة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة ومحدثة للفرق الفنية المستقلة والحرة لتسهيل التخطيط الثقافي دعم التنوع الفني، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الرسمية والمجتمع الفني الأهلي

كما يهدف إلى فتح نافذة عملية على الدعم اللوجيستي الخاص بالمهرجانات، لتوفير قناة مباشرة تربط الفرق الفنية بالفرص المتاحة داخل المهرجانات والفعاليات، ومن المقرر أن يشمل المشروع مكتب دعم متخصص للفرق المشاركة، كما يقدم خدمات الإرشاد والمتابعة طوال فترة التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.