قطع المياه عن عدد من المناطق بالعبور الجديدة غدا

أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة عن انقطاع المياه عن الأدوار العليا وانخفاض ملحوظ في الضغوط فى عدد من المناطق بالمدينة.

وأكد الجهاز بدء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لخزان المياه الرئيسي المغذي لمياه الشرب وذلك غدا الأربعاء من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء وخلال فترة الصيانة سيجري تشغيل الطلمبات المؤقتة.

وكشف المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق، عن أعمال تطوير محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 60 ألف م³ بمدينة الشروق.

وأشار إلى أن إنشاء مرحلة جديدة قيد الدراسة لزيادة قدرة المحطة على استيعاب كميات المياه الزائدة وخدمة المناطق الجديدة المضافة للمدينة ورفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 60 ألف م³ إلى إضافة مرحلة جديدة بطاقة 80 ألف م³ لتصبح 140 ألف م لاستيعاب التوسعات المستقبلية وعدم تأثر المناطق المضافة.

وأكد على تطوير شامل للمحطة يشمل التأهيل الإنشائي وأعمال الرفع الكلي للقدرات، وجارٍ العمل على الدراسات الاستشارية الخاصة بالمراحل الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة شاملة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات الحيوية لضمان تقديم أفضل الخدمات للسكان في جميع القطاعات.

وأضاف المهندس حسين الأحمدى نائب رئيس الجهاز أننا نعمل على تنفيذ خطه التطوير للمحطه لرفع القدرة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقلبية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجهاز.



وأوضح رئيس الجهاز أن الجهاز يعمل وفق رؤية واضحة للارتقاء بالبنية الأساسية ودعم جودة الخدمات، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والاستمرارية في ضخ المياه للمواطنين.

وشهدت مدينة العبور الجديدة أجواء احتفالية عقب تسليم إخطارات التخصيص لـ 577 مواطنًا، ضمن فعاليات القرعة العلنية الثانية والعشرين، حيث عبّر الحاضرون عن فرحتهم الكبيرة بتحقق حلم امتلاك أرض داخل مدينة مخططة ومرفقة توفر مقومات العيش الكريم.

وأعرب المواطنون عن تقديرهم لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العبور الجديدة، مؤكدين أن الجهود الكبيرة المبذولة خلال الفترة الماضية كان لها الدور الأكبر في الإسراع بإنهاء هذا الملف وتحقيق حلم آلاف الأسر في التملك داخل مجتمع حضري منظم.

كما أشادوا بحرص الجهاز على توفير خدمات تفاعلية وتسهيلات واضحة أزالت الكثير من الأعباء عن المواطنين، سواء خلال إجراءات القرعة أو مراحل تسليم الإخطارات.

