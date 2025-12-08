تسليم 577 إخطار تخصيص أراضى التقنين لأهالي العبور الجديدة

18 حجم الخط

شهدت مدينة العبور الجديدة أجواء احتفالية عقب تسليم إخطارات التخصيص لـ 577 مواطنًا، ضمن فعاليات القرعة العلنية الثانية والعشرين، حيث عبّر الحاضرون عن فرحتهم الكبيرة بتحقق حلم امتلاك أرض داخل مدينة مخططة ومرفقة توفر مقومات العيش الكريم.



وأعرب المواطنون عن تقديرهم لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العبور الجديدة، مؤكدين أن الجهود الكبيرة المبذولة خلال الفترة الماضية كان لها الدور الأكبر في الإسراع بإنهاء هذا الملف وتحقيق حلم آلاف الأسر في التملك داخل مجتمع حضري منظم.



كما أشادوا بحرص الجهاز على توفير خدمات تفاعلية وتسهيلات واضحة أزالت الكثير من الأعباء عن المواطنين، سواء خلال إجراءات القرعة أو مراحل تسليم الإخطارات.



وأكد العديد منهم أن لحظة استلام الإخطار مثّلت خطوة حقيقية نحو بناء مستقبل أفضل لأسرهم داخل مجتمع عمراني متكامل، مشيدين بالشفافية والتنظيم الذي رافق إجراءات السحب وتسليم الملفات بالمركز التكنولوجي لخدمة العملاء.



كما شارك في هذه الأجواء الاحتفالية نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية ورئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، حيث حرصا على تهنئة المواطنين بشكل مباشر عقب تسلّم إخطارات التخصيص، مؤكدين لهم استمرار دعم الدولة في تهيئة بيئة عمرانية متكاملة وتقديم كل التيسيرات اللازمة خلال مراحل البناء المقبلة.



وجاءت مشاركتهم لتعكس مدى اهتمام قيادات الهيئة والجهاز بالتواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز روح الثقة والانتماء، في مشهد اتسم بالترحاب والبهجة، عبّر فيه المواطنون عن امتنانهم لتكاتف الجهود الرسمية التي حولت حلم التملك إلى واقع ملموس.



وتعكس هذه الأجواء الإيجابية حجم الثقة المتنامية في جهود الدولة لدعم التوسع العمراني المخطط، وتعزيز فرص التملك، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة داخل المدن الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.