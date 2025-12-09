حكاية "سعد الله" معلم الدراسات بالدقهلية صاحب تريند التعليم على طريقته الخاصة (صور)

18 حجم الخط

التقت "فيتو" معلما يدعي محمد سعد الله مدرس مادة دراسات اجتماعية بمدرسة الشهيد أحمد شعيب الإعدادية بكوم النور مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد قيامه بتعليم طلابه داخل فصول المدرسة بطريقة مبسطة يتخللها وقت مرح يجدد نشاط الطلاب خلال اليوم الدراسي.

أسلوب المعلم الإنساني ودوره في إدخال البهجة على طلابه

وقال المعلم محمد: “أجد نفسي بين الطلاب، وأحقق معهم ما كنت أتمناه وأنا في مثل هذه المراحل ولم أجده، خاصة أن يومهم الدراسي يبدأ من 6 صباحا وحتي 2 ظهرا وهذا وقت كبير بحاجة للتعامل الخاص مع الطلاب”.

علاقة حب بين معلم وطلابه

وأشار سعد الله إلي أن علاقته بالطلاب علاقة الأخ الأكبر، وأطلقوا عليه لقب القائد حبا فيه وفي طريقة التعامل والشرح، مينا أنه معلم بالحصة منذ عام، وهو خريج كلية آداب تاريخ، وحصل علي التربوي وعاشق لمهنته كمعلم متمنيا أن يترك بصمة بين طلابه.

الطلاب يشيدون بطريقة الشرح والترويح

كما التقت "فيتو" عددا من الطلاب عقب الخروج من اليوم الدراسي، وظهر في مقطع فيديو الطلاب وهم داخل الفصل المتصدر الترند، وأشادوا بطريقة الشرح وتبسيط المعلومة، فضلا عن أخذ الطلاب في مود تحصيلي رائع، بعد الترويح عن أنفسهم والخروج من ضغوط اليوم الدراسي.

وكان قد تصدر فيديو المُعلم محمد سعد الله من مدرسة الشهيد أحمد شعيب الإعدادية بـ محافظة الدقهلية ترند منصة تيك توك، بعد تفاعل واسع من الطلاب والمتابعين، مع لحظات مرحة وإنسانية شاركها داخل الفصل.

معلم الدقهلية يتصدرتريند تيك توك بعد لقطة إنسانية مرحة مع طلابه



وظهر المعلم في المقطع وهو يقود نشاطًا ترفيهيًا يهدف لتعزيز تركيز الطلاب وتشجيعهم على المشاركة بروح إيجابية.

وأظهر الفيديو الذي انتشر بسرعة كبيرة تفاعل الطلاب بابتسامات وضحكات عفوية، ما جعل المشهد يحظى بإشادة واسعة عبر مختلف المنصات، وأشاد المتابعون بالدور الإيجابي للمعلم وحرصه على خلق بيئة تعليمية داعمة.

وخلال الحصة، حرص المعلم محمد سعد الله على تحفيز أحد الطلاب المُصابين ليشاركوا بثقة، قبل أن يفاجئ الجميع في نهاية الفيديو بفوز هذا الطالب بالحصة ليكون الفائز الوحيد وسط أجواء من الفرح والتشجيع، وهو ما اعتبره الكثيرون مثالًا حيًا على دعم المعلم لطلابه وتعزيز روح المشاركة والإنجاز.

وقال المُعلم: “فرحتي بالطلاب مش بالترند وربنا شاهد على كلامى ده.. فرحتى بالكلام اللى مخلينى من كتر الفرح مش عارف أنام ولا ارتاح، وعاوز أفضل وسط الطلبة وشغلى، كمية طاقة إيجابية من التعليقات غير طبيعية، شكرًا لكل شخص قال كلمة حلوة”.

ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا وتقديرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على أسلوب المعلم الإنساني ودوره في إدخال البهجة على طلابه وتعزيز روحهم المعنوية داخل الفصل.

