الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني
18 حجم الخط

سعر الدينار البحريني، شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك.

 سعر الدينار البحريني 
 سعر الدينار البحريني، فيتو 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 125.91 جنيه للشراء، 126.29  جنيه للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB بنحو  123.23 جنيه للشراء، 126.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك مصر نحو 125.21  جنيه للشراء،  126.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني، فيتو 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي.

ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

تم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنوك المصرية الدينار البحريني في البنك الدينار البحريني امام الجنيه الدينار البحريني اليوم الثلاثاء أمام الجنيه بنك قطر QNB سعر الدينار البحريني في بنك مصر سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري سعر الدينار سعر الدينار البحريني

مواد متعلقة

اليوان الصيني يسجل 6.73 جنيهات للبيع بالبنك المركزي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار يسجل 448.73 جنيه في بنك السودان المركزي منتصف تعاملات اليوم

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الثلاثاء 9-12-2025

استقرار سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

126.29 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الريال القطري في البنوك المصرية صباح اليوم

الأكثر قراءة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

نفخر بالمصريين، ملياردير إماراتي يوجه رسالة لمصر للطيران بعد أزمة إيرباص

انقلاب ميكروباص وتصادم أتوبيس ووفاة عامل بصحراوي المنيا نتيجة الأمطار

غيابات بالجملة، تشكيل منتخب الأردن أمام مصر بكأس العرب

لم أذهب لـ تل أبيب في حياتي، نجيب ساويرس يعلق على مزاعم زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية للتحصين من الحسد

في ذكرى وفاته، فتوى للشيخ عطية صقر عن "اسم الله الأعظم" وأسرار الأسماء الحسنى

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads