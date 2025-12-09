شباب الشيوخ تناقش تعديلات قانون المهن الرياضية، تعرف على أبرزها

18 حجم الخط

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد دياب، مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، الوارد من مجلس النواب.



لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قد ناقشت مشروع قانون بتعديل قانون المهن الرياضية، من حيث المبدأ، حيث تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة مادة واحدة بخلاف مادة النشر.

وقال المستشار أحمد حمودة مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، إن عبارة "التربية الرياضية" الواردة بالمادة (5) بند (ج) قد وردت أيضًا في مواد أخرى بالقانون الحالي، وعليه اقترح أن يسري استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية"، كما ورد بمشروع التعديل على باقي مواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية أينما وردت، وذلك اتفاقًا مع الفلسفة التشريعية لمشروع التعديل الوارد من الحكومة.

تنظيم نقابة المهن الرياضية

وأشار إلى ورود عبارة "مهن التربية الرياضية" في المادة (4) بند (ز) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في حين نص مشروع التعديل الوارد من الحكومة على استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة 90 فقط من القانون المشار إليه، وعليه اقترح أن يشمل التعديل أيضًا استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة كذلك في المادة (4) بند (ز)، ووافقت اللجنة على مقترح التعديل بعد موافقة ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنقابة العامة للمهن الرياضية.

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

وأثناء المناقشات اقترح المستشار أسامة الحسيني مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب حذف عبارة "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" أينما وردت بمواد قانون نقابة المهن الرياضية، وقد أيد المستشار محمد دياب ممثل وزارة الشباب والرياضة هذا المقترح، حيث أوضح أنه قد تم إلغاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مصر رسميًا عام 1986 وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1986، ووافقت اللجنة على المقترح.



