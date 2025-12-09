الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آيات أباظة تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة مؤثرة لأسرتها ومحبيها (فيديو)

آيات أباظة، فيتو
آيات أباظة، فيتو
18 حجم الخط

نشرت الإعلامية آيات أباظة فيديو لأسرتها وأصدقائها وهم يهنئونها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها على فيس بوك.

أرفقت مع الفيديو تعليقا قالت فيه: “بقالي ٨ شهور بمر بأصعب حاجة في حياتي.. مكنتش أتخيل أني ممكن أمر بيها.. أصعب اختبار رحلة بالنسبة لي طويلة أوي، ويارب تكمل على خير.. أهم حاجة شوفتها طول الرحلة دي حب الناس، والله والله مافيش حاجة في الدنيا أهم من حب الناس.. الفيديو ده أول فرحة فرحتها من ٨ شهور.. أنا بشكر أهلي وزمايلي وأصحابي وجوزي وأولادي.. ربنا يخليكم ليا.. أنتم اللي كنتم بتقووني وبتشجعوني..... أنا من غيركم مكنتش عرفت أقاوم وأكمل”.

وتفاعل عدد من المتابعين مع منشور آيات أباظة متمنين لها السعادة الدائمة والشفاء التام.

مرض آيات أباظة

وكان مصدر مقرب من آيات أباظة قد كشف أنها تعاني منذ فترة من أحد الأمراض الخطرة، حيث كانت تخضع لعلاج مكثف طيلة الأشهر الماضية، إلا أن حالتها تطلبت تدخلا دقيقا.

وخضعت الإعلامية آيات أباظة زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين مؤخرًا لعملية جراحية دقيقة، استغرقت عدة ساعات داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكان  السيناريست عمرو محمود ياسين قد طلب الدعاء لزوجته وقال على “فيس بوك”: "تخضع زوجتي الحبيبة الغالية آيات أباظة الآن لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة".

وبعد العملية تعافت آيات أباظة، وطمأن السيناريست عمرو محمود ياسين كل محبيها على حالتها الصحية.

آيات اباظة الإعلامية آيات أباظة السيناريست عمرو محمود ياسين زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين عمرو محمود ياسين محمود ياسين

