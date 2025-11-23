محمود ياسين جونيور يطمئن الجمهور على والدته الإعلامية آيات أباظة

18 حجم الخط

طمأن الفنان محمود ياسين جونيور، الجمهور على والدته الاعلامية آيات أباظة، التي أجرت عملية جراحية دقيقة خلال الفترة الماضية.

وقال محمود إن والدته ما زالت تخضع للعلاج الكيماوي، ولم يتبق لها سوى جلستين فقط، ومن المفترض أن تجري بعدها بعض التحاليل الطبية، لمعرفة ما وصلت إليه حالتها.

وأضاف أن الحالة الصحية لوالدته مستقرة بشكل كبير، ويتمنى أن تعود لممارسة عملها خلال الفترة القادمة.

خضوع آيات أباظة لعملية جراحية

وخضعت الإعلامية آيات أباظة زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين لعملية جراحية دقيقة، استغرقت عدة ساعات داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكان السيناريست عمرو محمود ياسين طلب الدعاء لزوجته وقال على “فيس بوك”: "تخضع زوجتي الحبيبة الغالية آيات أباظة الآن لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة".

من زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين

وكشف مصدر مقرب من آيات أنها تعاني منذ فترة من أحد الأمراض الخطرة، حيث كانت تخضع لعلاج مكثف طيلة الأشهر الماضية، إلا أنه كان لابد من تدخل دقيق.

وأضاف المصدر، أن آيات أباظة ما زالت داخل المستشفى، بعد خروجها من غرفة العمليات، ويتابع حالتها فريق طبي متخصص، والذي يشرف على تطورات حالتها الصحية لحين استقرارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.