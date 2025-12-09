الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

موعد التصويت في الداخل بانتخابات الدوائر الـ 30 الملغاة

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء عملية التصويت بالداخل بالدوائر الملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، والبالغ عددها 30 دائرة، يومي 10 و11 ديسمبر، وذلك بعدما انطلقت عمليه التصويت بالخارج على مدار أمس الإثنين واليوم الثلاثاء خارج مصر.

  

الدوائر الـ30 الملغاة 

وترصد فيتو أسماء الدوائر الـ30 الملغاة بموجب أحكام قضائية بالمرحلة الأولى من الانتخابات كالتالي:


الجيزة
الدائرة الأولى قسم الجيزة
الدائرة الثالثة مركز البدرشين
الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور
الدائرة السابعة قسم العمرانية
الدائرة التاسعة قسم الأهرام
الدائرة العاشرة قسم أكتوبر
الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

البحيرة
الدائرة الرابعة مركز المحمودية
الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى
الدائرة السادسة مركز الدلنجات
الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس


الإسكندرية
الدائرة الأولى قسم أول المنتزة


المنيا
الدائرة الأولى قسم أول المنيا
الدائرة الثالثة مركز مغاغة
الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص
الدائرة الخامسة مركز ملوى
الدائرة السادسة مركز دير مواس

أسيوط
الدائرة الأولى قسم أول أسيوط
الدائرة الثانية مركز القوصية
الدائرة الرابعة مركز ابو تيج

سوهاج
الدائرة السابعة مركز البلينا


الوادي الجديد
الدائرة الأولى قسم الخارجة
الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

أسوان
الدائرة الأولى قسم أول أسوان
الدائرة الثالثة مركز النوبة
الدائرة الرابعة مركز ادفو

الأقصر
الدائرة الأولى قسم الأقصر
الدائرة الثانية مركز القرنة
الدائرة الثالثة مركز إسنا

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، أصدرت القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

االهيئة الوطنية للانتخابات أحكام المحكمة الإدارية العليا اجراء عملية الإدارية العليا التصويت في الداخل التصويت بالخارج المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب قسم بولاق الدكرور موعد التصويت

مواد متعلقة

انتخابات النواب، التنسيقية: انتظام عملية التصويت في مقر السفارة المصرية بالرياض

انتخابات النواب، السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها للتصويت بالدوائر الملغاة

الأكثر قراءة

مانشستر يونايتد يسحق وولفرهامبتون 4-1 في الدوري الإنجليزي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

اليوم، نظر استئناف أم سجدة على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

الأرصاد: هذه المناطق ستعيش مع ليلة مطيرة

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

موقف انتخابات النواب في الدوائر المطعون عليها حال رفض الطعون

محامية سعيد مختار تكشف مفاجأة بشأن طلاق زوجته قبل مقتله

للمرة الثانية، تجديد حبس المتهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرستها بالشروق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads