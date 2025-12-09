الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
رياضة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة السودان
موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب
كأس العرب 2025، يلتقي منتخب السودان مع البحرين، مساء اليوم الثلاثاء في ختام مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.


ويتواجد منتخب السودان والبحرين، في المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب 2025، مع منتخبات العراق والجزائر.

موعد مباراة السودان والبحرين اليوم في كأس العرب 2025


تقام مباراة السودان ضد البحرين، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسودان، 8 بتوقيت السعودية بتوقيت البحرين.

القنوات الناقلة لمباراة السودان أمام البحرين اليوم في كأس العرب 2025

وتذاع مباراة السودان والبحرين اليوم في كأس العرب 2025 عبر القنوات التالية.. 
- قناة بي إن سبورت المفتوحة.

- قناة الكأس 2.

- قناة دبي الرياضية.

- قناة أبو ظبي الرياضية 2.

 

وكان منتخب السودان تعادل في لقاء الجولة الأولى مع الجزائر سلبيًا، وخسر في الجولة الثانية أمام العراق 2-0.

بينما منتخب البحرين، نال الهزيمة في المواجهتين الأولى والثانية أمام العراق والجزائر 2-1 و5-1 على الترتيب.

السودان ينافس الجزائر على تذكرة التأهل

وينافس منتخب السودان نظيره الجزائر على خطف بطاقة التأهل الثانية إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب من المجموعة الرابعة، بعد أن حسم منتخب العراق البطاقة الأولى، بينما غادر  منتخب البحرين المنافسات رسميا بعد خسارته في الجولتين الأولي والثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب المامة في قطر حتي 18 ديسمبر الجاري.

