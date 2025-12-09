مجموعة مصر، موعد والقنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس العرب

18 حجم الخط

مجموعة مصر، يلتقي منتخب الإمارات أمام الكويت، اليوم الثلاثاء،على أرضية استاد 974 في قطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العرب.

ويتواجد منتخبا الإمارات والكويت في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب 2025 رفقة مصر والأردن.

ويتنافس في المجموعة الثالثة منتخبات مصر والإمارات والكويت على البطاقة الثانية للتأهل إلى دور ربع النهائي بعدما حسم منتخب الأردن البطاقة الأولى عن تلك المجموعة من الجولة الثانية.

موعد مباراة الإمارات والكويت اليوم في كأس العرب



وتقام مباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة، 4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية والكويت وقطر،6:30 مساءً بتوقيت الإمارات.​

القنوات الناقلة لـ مباراة الإمارات ضد الكويت في كأس العرب



وتنقل مباراة الإمارات ضد الكويت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، عبر قنوات beIN Sports Xtra 1 المفتوحة للبطولة، وقناة الكأس القطرية، وأبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، والكويت الرياضية، ومنصة شاشا.

وكان منتخب الإمارات تلقى هزيمة صعبة أمام الأردن في الجولة الأولى، ثم تعادل أمام منتخب مصر بالجولة الثانية من المسابقة.

بينما يبحث منتخب الكويت عن انتصاره الأول في البطولة من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود عن المجموعة بعدما تعادل مع منتخب مصر بالجولة الأولي وتلقي الخسارة أمام الأردن بالجولة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.