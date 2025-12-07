الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بنيوزيلندا على 30 دائرة انتخابية ملغاة

18 حجم الخط

أعلن المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي اليوم عن بدء تصويت المصريين بالخارج في 139 مقرا و117 دولة، في 30 دائرة موزعة على 10 محافظات باجمالي 58 مقعدا امتثالا لأحكام الإدارية العليا.



وشكر بنداري أبناء مصر الذين لم يكتفوا بالمشاركة وقا،ل كانوا إلى جوارنا في الهيئة حراسا وحماة للعملية الانتخابية مدافعين عن وجوب نزاهتها وسلامتها، وكنا وسنظل على مستوى المسؤولية الموكلة إلينا، ونحن مع انطلاق هذه الجولة التي تجرى في 30 دائرة موزعة على 10 محافظات بإجمالي 58 مقعدا.



وأشار إلى أن الدوائر، هي محافظة الجيزة في دوائر قسم الجيزة والبدرشين وبولاق الدكرور والعمرانية والأهرام ومنشاة القناطر وقسم أول اكتوبر، ومحافظة الفيوم بدائرة مركز سنورس، ومحافظة المنيا بدوائر قسم أول المنيا ومركز مغاغة ومركز ابو قرقاص ومركز ملوي ومركز دير مواس، وفي محافظة اسيوط بدوائر قسم أول أسيوط ومركز القوصية ومركز أبو تيج، ومحافظة الوادي الجديد بدوائر الخارجة والداخلة، ومحافظة سوهاج بمركز البلينة، ومحافظة الأقصر بدوائر قسم الأقصر ومركز القرنة ومركز اسنا، ومحافظة اسوان بدوائر قسم اول اسوان ومركز نصر النوبة ومركز ادفو، ومحافظة الإسكندرية بدائرة قسم أول المنتزة، وفي محافظة البحيرة بدوائر مركز المحمودية وحوش عيسى والدلنجات وكوم حمادة.



وأضاف المستشار أحمد بنداري أن الاختيار يتم بين المترشحين وفقا للعدد المحدد قانونا ومبين على ورقة الاقتراع. وتابع:" ندعوكم للمشاركة والنزول واختيار من تروه مناسبا وملبيا لتطلعاتكم واهلا لحمل امانة التشريع الرقابةالرقابة.

وقال إن التصويت بدأ بالفعل في دولة نيوزيلاندا التاسعة صباحا بتوقيتها وسيتم تباعا العلمية الانتخابية في كل المقار بالسفارات بالخارج

