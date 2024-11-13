كل ما تريد معرفته عن عقوبة التسول وطرق مكافحته في مصر

يعتبر التسول في الأماكن العامة ظاهرة اجتماعية منتشرة في العديد من المدن، وتتفاقم هذه الظاهرة لعدة أسباب تتنوع بين الفقر والبطالة وأحيانًا استغلال البعض لهذه المهنة لتحقيق مكاسب سهلة وسريعة. ولمواجهة هذه الظاهرة، حددت القوانين المصرية عقوبات واضحة تهدف إلى ضبطها والحد منها، مع توفير بدائل اجتماعية للتعامل مع الفئات الأكثر احتياجًا.

أسباب تمركز المتسولين أمام المساجد والمحال التجارية

يتواجد المتسولون في الأماكن العامة مثل الشوارع والميادين وأمام المساجد والمحال التجارية، ويستغل البعض هذه الأماكن لطلب المال من المارة، وأحيانًا يستغلون الأطفال أو يظهرون بمظهر يحتاج للشفقة لتحقيق أهدافهم. وقد أصبحت هذه الظاهرة تشكل ضغطًا على المواطنين وتؤثر سلبًا على صورة المجتمع، ما استدعى الحاجة إلى تنظيمها عبر تشريعات واضحة.

وتعد قوانين مكافحة التسول في مصر جزءًا من الإجراءات القانونية لحفظ النظام العام والتقليل من الظواهر السلبية في المجتمع. وتتمثل العقوبات القانونية على النحو التالي:

وفقًا للقانون، يُعاقب كل من يُضبط بتهمة التسول في الأماكن العامة أو استجداء المال بطرق غير مشروعة بالحبس لمدة تتراوح بين يوم وستة أشهر. كما تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 100 جنيه مصري، وقد تزيد في بعض الحالات وفقًا لما تحدده المحكمة.

وفي حالة ضبط المتسول حاملًا لأدوات تشير إلى إعاقته أو تدل على ضعف بدني قد لا يكون حقيقيًا، تُشدد العقوبة باعتبار أن هذا الفعل يعتبر نوعًا من التحايل، إذا استغل المتسول وجود طفل معه أو قام بتوريط قاصر في عملية التسول، تتضاعف العقوبة، وقد تصل إلى الحبس لفترات أطول.

وفي بعض الحالات التي تتعلق بالفئات التي لا تمتلك موارد مادية، مثل المسنين أو النساء من دون معيل، يتم تحويلهم إلى مراكز اجتماعية توفر لهم الدعم والرعاية، ويخضع بعض المتسولين لجلسات تأهيل اجتماعي وبرامج تدريبية تساعدهم على تعلم مهارات تتيح لهم الحصول على عمل مناسب بطرق مشروعة، مما يقلل من فرص عودتهم للتسول.

دور مؤسسات المجتمع في مكافحة التسول

تسعى المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية إلى التعاون مع الدولة في الحد من التسول، من خلال تقديم مساعدات مادية ومعنوية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل بسيطة لهم. كما يتم دعم الأطفال الذين يتم استغلالهم في التسول بتقديم خدمات التعليم والتأهيل لضمان مستقبل أفضل لهم.

ورغم التشريعات القائمة، يواجه تطبيق العقوبات تحديات، مثل زيادة أعداد المتسولين في بعض المناطق السياحية والشعبية، وعدم كفاية المؤسسات الاجتماعية لاستيعاب جميع الحالات المحتاجة. كما أن بعض المتسولين يلجؤون إلى التحايل لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، مما يجعل القضاء على الظاهرة بشكل نهائي أمرًا معقدًا.