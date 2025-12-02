دار الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات

18 حجم الخط

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع سفارة كندا بالقاهرة حفلًا للمؤلف الموسيقي وعازف البيانو العالمي اللبناني الأصل ستيف بركات الذى يزور مصر لأول مرة، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 5 ديسمبر الجاري على المسرح الكبير.

برنامج حفل ستيف بركات على المسرح الكبير

وقال عازف البيانو ستيف بركات، إنه سعيد بزيارة مصر وإقامته حفلًا بالقاهرة المدينة العريقة الملهمة التى تجمع بين التاريخ والإبداع، مؤكدا ثراء الثقافة المصرية والسمعة العالمية المميزة التى تتمتع بها دار الأوبرا، وأضاف إن البرنامج يضم نخبة من مؤلفاته الخاصة التى كتبها على مدار عقود وتمثل تعبيرا حقيقيا لأسمى المشاعر الإنسانية وتنفرد بأسلوب فريد يمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة والسينمائية، إضافةً إلى أناشيد رسمية كتبها لمؤسسات دولية مرموقة وهيئات ثقافية عالمية منها الطيران، ضوء وظل، الخريف فى كيبك، أشجار الأرز اللبنانى، ليلة حب فى باريس، أمسية فى نيويورك، النشيد الرسمى لوسام كيبيك الوطنى بعنوان أن تصبح، أحيوا قلوبكم من سيمفونية إلى الحياة الأبدية، وطنى إحتفالًا بمئوية لبنان، اغتنم الفرصة من سيمفونية إلى الحياة الأبدية، واقع جديد، النشيد الرسمى لليونيسف، والذي عرض لأول مرة في خمس قارات وتم بثه من محطة الفضاء الدولية ولا يزال يلقى صدى في جميع أنحاء العالم كرمزٍ عالمى للأمل ودعوة قوية لحماية حقوق الأطفال.

من هو عازف البيانو ستيف بركات

يأتى الحفل فى إطار جولة عالمية لبركات تشمل أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وعدة دول عربية، كما يشكل محطة تاريخية بارزة للاحتفاء بعمق العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا.

جدير بالذكر إن ستيف بركات من أبرز الموسيقيين المعاصرين فهو مؤلف وعازف بيانو ومنتج موسيقي حائز على العديد من الجوائز من بينها وسام كيبيك الوطنى، تعاون مع كبار الفنانين وشركات التسجيل العالمية فى مئات المشروعات الدولية على مدار أكثر من ثلاثة عقود.

قدّم ما يزيد عن خمسمائة حفل مباشر على أهم مسارح العالم، عزفت موسيقاه فى العديد من الأعمال التلفزيونية والبث المباشر لأحداث دولية كبرى، تجاوزت مبيعات ألبوماته خمسة ملايين نسخة وحققت أعماله على يوتيوب أكثر من 300 مليون مشاهدة، شارك فى حفلات مع نخبة من أهم الأوركسترات العالمية.

يُعد من أبرز مؤلفي الأناشيد الرسمية عالميًا حيث كتب نشيد اليونيسف الرسمى ونشيد "الوطن الأم" بمناسبة مئوية دولة لبنان، إلى جانب أعمال أخرى ارتبطت بمؤسسات وفعاليات دولية مرموقة، عام 2021 نال لقب "فارس وسام كيبيك الوطنى" تقديرًا لإسهاماته الفنية البارزة وتأثيره الواسع حول العالم.

