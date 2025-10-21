الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

وزير الثقافة يتفقد هيئة الكتاب ويتابع الاستعدادات لمعرض القاهرة

وزير الثقافة فى مقر
وزير الثقافة فى مقر هيئة الكتاب

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مقر الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث زار عددًا من إدارات الهيئة، واجتمع بالعاملين والمديرين، بحضور الدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

معارض هيئة الكتاب في المحافظات 

واطمأن وزير الثقافة خلال الجولة على سير العمل في معرض الأقصر للكتاب، والمنافذ الجديدة التي تم افتتاحها في محافظتي الأقصر وأسوان بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، مؤكدًا أهمية التوسع في المنافذ والمكتبات لتيسير وصول الكتاب إلى الجمهور في مختلف الأقاليم.

كما استعرض وزير الثقافة خطة المعارض المحلية التي تنفذها الهيئة خلال الفترة المقبلة، مثمنًا التعاون القائم بين الهيئة ومكتبات مصر العامة، باعتباره نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود الثقافية بين المؤسسات لنشر المعرفة وتعزيز القراءة في ربوع الوطن.

استعدادات معرض القاهرة الدولى للكتاب

وناقش الدكتور أحمد فؤاد هنو مع الدكتور أحمد مجاهد آخر الاستعدادات الخاصة بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة، والتي تحل عليها رومانيا ضيف شرف، وما أسفرت عنه اجتماعات اللجنة العليا للمعرض خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة خروج المعرض في أبهى صورة تعكس مكانة مصر وريادتها الثقافية على المستويين العربي والدولي.

وأكد وزير الثقافة في ختام جولته أن الكتاب سيظل الركيزة الأساسية لبناء الوعي وتشكيل وجدان الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم صناعة النشر وتوسيع دائرة الوصول إلى المعرفة في كل محافظات مصر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بنشر الثقافة وتحقيق العدالة الثقافية.

الجريدة الرسمية