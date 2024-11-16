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سياسة

تفاصيل تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء بشأن اشتراطات الحماية المدنية

تفاصيل التصالح في
تفاصيل التصالح في ملف اشتراطات الحماية المدنية

 كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، التفاصيل الكاملة بشأن إعداد مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، متضمنا ضرورة إصدار كود جديد بشأن اشتراطات البناء فيما يتعلق بالحماية المدنية.

إلزام بكود لاشتراطات الحماية المدنية

 وألزم مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، إلزام الوزارات المعنية بإصدار كود مصري جديد لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

 

مشكلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 

ويتضمن مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، 7 تعديلات لعلاج المشكلات التي نجمت عن تطبيق القانون الحالي الصادر بتاريخ 17 /12 /2023.

وشدد النائب على أهمية إقرار تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء بصورة عاجلة، حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح وعددها 2.9 مليون طلب، والتى لم يتم الانتهاء من 92% منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات ونصف على إصدار أول قانون للتصالح، وكذلك تحصيل باقى المستحقات.

 

تراجع حصيلة التصالح في مخالفات البناء 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما تم تحصيله من إيرادات التصالح في مخالفات البناء حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15% من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة.

معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 

وأكد النائب أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي واجه عدد من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق، وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات مثل: (الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 واستكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام).

مشكلة الجراجات في قانون التصالح بمخالفات البناء

وأوضح أن مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.

ونصت التعديلات على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه  للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي تم تقديم مستنداتها فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا نموذج رقم 10.

استثناء طلاء المباني في قانون التصالح

ولفت إلى أن التعديلات تتضمن الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم بطلب التصالح عليها أفراد منفردون.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، تضمن صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.

حل مشكلة الأحوزة العمرانية 

وينص التعديل على إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون مادة 2 والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يومًا مرفقا به الإحداثيات اللازمة للمحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة.

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