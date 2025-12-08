طالبة تلقي بنفسها من أعلى مبنى سكني تابع لمعهد بالدقهلية

18 حجم الخط

أقدمت طالبة بالفرقة الثالثة بأحد المعاهد بمدينة المنزلة في محافظة الدقهلية، على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من علو داخل سكن طالبات.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، بقيام طالبة بإنهاء حياتها حيث ألقت نفسها من علو.

التقرير الطبي المبدئي: الجثة بها تهشم في الجمجمة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الطالبة تدعى ر. ي.م، ومقيمة بـ محافظة المنيا، حيث وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، وبها تهشم في الجمجمة وفقا التقرير الطبي المبدئي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات للوقوف على ملابسات السقوط، والاستماع لأقوال الشهود وزميلاتها داخل سكن الطالبات.

يذكر أن هناك تحذيرات مشددة من الانتحار والتفكير فيه، ويناشد كل من تراوده نفسه العرض على طبيب نفسي أو التواصل مع خطوط الدعم النفسي.

