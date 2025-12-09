لو نسيت بطاقتك كيف تفتح حساب في بنك مصر بدونها؟

18 حجم الخط

يستفسر عملاء بنك مصر عن البدائل لعدم وجود أصل بطاقة الرقم القومي أثناء فتح الحساب ومدى إمكانية الفتح بصورة البطاقة.

وكشف مسؤولو بنك مصر أن حساب التوفير يمكن فتحه بصورة بطاقة الرقم القومي السارية فقط (مع ضرورة إحضار أصل الرقم القومي للاطلاع).

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن تفاصيل حساب التوفير حاليًّا في الفروع.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أن أسعار الفائدة على حساب التوفير العادي في بنك مصر تشمل ما يلي:

- سعر الفائدة للشريحة من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه: يتراوح بين 8.75 % سنويًّا للعائد الشهري، و9% سنويًّا للعائد ربع السنوي، و9.125% سنويًّا للعائد نصف السنوي، و9.25% سنويًّا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه: يتراوح بين 9% سنويًّا للعائد الشهري، و9.25% سنويًا للعائد ربع السنوي، و9.375 % سنويًا للعائد نصف السنوي، و9.5% سنويًّا للعائد السنوي.

سعر الفائدة للشريحة من فوق 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه: يتراوح بين 9.5% سنويًّا للعائد الشهري، و9.75% سنويًّا للعائد ربع السنوي، و9.875% سنويًا للعائد نصف السنوي، و10% سنويًّا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 250 ألف إلى 500 ألف جنيه: يتراوح بين 10% سنويًا للعائد الشهري، و10.25% سنويًّا للعائد ربع السنوي، و10.375 % سنويًّا للعائد نصف السنوي، و10.5% سنويًّا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة لأكثر من 500 ألف جنيه إلى فوق: يتراوح بين 10.5% سنويًّا للعائد الشهري، و10.75% سنويًّا للعائد ربع السنوي، و10.875% سنويًّا للعائد نصف السنوي، و11% سنويًّا للعائد السنوي.

وكان بنك مصر قد خفض سعر الفائدة على الشرائح المختلفة لحساب التوفير العادي بنسبة 1.5%، وفق آخر تحديث للأسعار منشورة على موقعه الإلكتروني.

