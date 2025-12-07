ميرهان حسين: انتظروا ألبومي الجديد في 2026

18 حجم الخط

أكدت الفنانة ميرهان حسين أنها سعيدة بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “شهر ديسمبر”، وأكدت أنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير، خاصة أنها كانت قد ابتعدت عن الغناء لفترة طويلة.

وأضافت ميرهان أنها تعكف حاليًا على تسجيل أغاني ألبومها الجديد، الذي يتكون من 10 أغنيات، ويجمع بين الأغاني الرومانسية والشبابية، والتي تعاونت خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين الشباب.

وأوضحت ميرهان أنها سوف تطرح اغنيات الألبوم تباعًا مع انطلاق العام الجديد 2026.

وكانت قد قررت الفنانة الشابة ميرهان حسين العودة إلى مجال الغناء من جديد بعد أن ابتعدت عنه منذ فترة طويلة، حيث قامت بتسجيل بعض الأغنيات بصوتها، والتي تتعاون خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين الشباب.



ولا يعلم البعض أن بداية ميرهان حسين الفنية كانت من خلال الغناء، حيث شاركت في أحد مواسم برنامج “ستار أكاديمي”، قبل أن تتجه إلى التمثيل.

وأطلت الفنانة ميرهان حسين مؤخرًا بملابس سوداء في عيد الحب حيث أظهر مقطع فيديو وهي تغني مقطعا من أغنية "حبيبي غاب" للمطرب هشام نور.

وشاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع الفيديو أثناء أداء أغنية "حبيبي غاب" التي قدمها هشام نور ضمن ألبوم غنائي سنة 1995.

وقدمت ميرهان حسين مؤخرا ميدلي لألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم، ونشرت مقطع الفيديو عبر حسابها على انستجرام، وكتبت معلقة: "ميدلي من ألحان الفنان العظيم الحساس الموهوب الكبير الراحل محمد رحيم، اللي كان له مكانة كبيرة في التلحين والموسيقى والغناء، وعمل أجمل الألحان العظيمة اللي هتفضل جزء من ذكرياتنا الجميلة أوي".

وأضافت: "كان له مكانة خاصة في قلبي لأنه كان من أنضف الناس وأجمل القلوب، الله يرحم محمد رحيم ويجعله من أهل الجنة".

