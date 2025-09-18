الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يستقبل حفيدة الشيخ محمد رفعت، ويؤكد: لا مساس بمقبرته

الشيخ محمد رفعت،
الشيخ محمد رفعت، فيتو
استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حفيدة الشيخ محمد رفعت لطمأنتها بشأن العلامة المتواجدة على مقبرة الشيخ محمد رفعت، مؤكدا أنه لن يتم المساس بها.

محافظة القاهرة تكشف حقيقة هدم مقبرة الشيخ محمد رفعت

أسرة الشيخ محمد رفعت تستغيث بعد وضع علامة الإزالة على قبره، ما التفاصيل؟


وكانت محافظة القاهرة نفت ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول إزالة المقبرة الخاصة بالشيخ محمد رفعت، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وأكدت محافظة القاهرة أن مقبرة الشيخ محمد رفعت قائمة ولن يتم المساس بها.

وأهابت محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

