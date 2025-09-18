محافظ القاهرة يستقبل حفيدة الشيخ محمد رفعت، ويؤكد: لا مساس بمقبرته

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حفيدة الشيخ محمد رفعت لطمأنتها بشأن العلامة المتواجدة على مقبرة الشيخ محمد رفعت، مؤكدا أنه لن يتم المساس بها.



وكانت محافظة القاهرة نفت ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول إزالة المقبرة الخاصة بالشيخ محمد رفعت، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وأكدت محافظة القاهرة أن مقبرة الشيخ محمد رفعت قائمة ولن يتم المساس بها.

وأهابت محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

