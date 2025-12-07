خبير أثري: 15 مليار جنيه تكلفة مشروع “التجلي الأعظم” بسانت كاترين

18 حجم الخط

كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، أن مشروع “التجلي الأعظم” في سانت كاترين يُعد واحدًا من أضخم المشروعات السياحية والبيئية والروحانية في المنطقة، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى نحو 15 مليار جنيه.



وأكد عامر خلال لقائه ببرنامج "ساعة من سيناء" المذاع على قناة أزهري، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير مدينة سانت كاترين بما يراعي قدسيتها وطبيعتها الخاصة ومعايير منظمة اليونسكو.

تطوير يحافظ على هوية المكان وتراثه الفريد

وأشار الخبير الأثري إلى أن خطة التطوير ترتكز على احترام الطبيعة الجبلية لسانت كاترين، إذ لا يتضمن المشروع أي تغيير في شكل الجبال أو طبيعتها، التزامًا بشروط اليونسكو التي تمنع أي تدخل قد يؤثر على المشهد الطبيعي.



وأوضح أن التطوير يعتمد على دمج التراث المادي واللامادي للمنطقة، مع الحفاظ على الطابع الروحاني الذي تتميز به كواحدة من أهم المقاصد الدينية في العالم.

مطار سانت كاترين الجديد.. بوابة لانطلاقة سياحية غير مسبوقة

ولفت عامر إلى أن إنشاء مطار سانت كاترين الجديد يُعد محطة محورية في المشروع، حيث سيسهم في زيادة الحركة الجوية وتنشيط السياحة بشكل كبير.



وكشف أن الخطة تتضمن تشغيل رحلات أسبوعية بين مصر واليونان، إلى جانب رحلات يومية بين سانت كاترين والقاهرة، مما يعزز قدرة المدينة على استقبال وفود سياحية عالمية بسهولة وسرعة.

تصميم لاندسكيب يحصد جوائز عالمية

وأوضح الخبير الأثري أن التصميم الهندسي واللاندسكيب الخاص بالمشروع حقق جوائز دولية مرموقة، أبرزها الفوز في إحدى مسابقات التصميم بأبوظبي.



وأشار إلى أن ذلك يعود لقدرة المشروع على الدمج بين البيئة الجبلية القاسية والتراث المحلي للسكان الأصليين، في تصميم يعكس روح المكان ويقدم رؤية مبتكرة للسياحة المستدامة.

وجهة للسياحة الروحانية والعلاجية والاستجمام

وأكد عامر أن “التجلّي الأعظم” سيجعل سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية كوجهة تجمع بين الروحانية والتأمل والطبيعة الساحرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات سياحية متكاملة ومتطورة.



وأضاف أن المشروع يسعى إلى خلق بيئة علاجية وهادئة تجذب الباحثين عن الاستجمام والروحانيات، فضلًا عن محبي المغامرات وسياحة الجبال.

نقلة نوعية في صناعة السياحة المصرية

وشدد الخبير الأثري على أن الدولة تستهدف من خلال هذا المشروع تقديم نموذج سياحي عالمي ينافس الوجهات الدولية، ويقدم تجربة فريدة تحترم البيئة والتراث وتلائم التطوير العالمي في قطاع السياحة.

ورأى أن استثمار مصر في هذا الموقع الروحاني يعكس قدرتها على تعظيم القيمة التاريخية والإنسانية لمواقعها الاستثنائية وتحويلها إلى مشروعات جاذبة لمختلف الجنسيات والشرائح السياحية.

