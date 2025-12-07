غدا، اتحاد الغرف يناقش الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بحضور وزير المالية

18 حجم الخط

يناقش الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية غدًا الإثنين الموافق 8 ديسمبر 2025، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بشارع التسعين الجنوبي، بحضور أعضاء مجلس إدارته، ومجالس إدارات الشعب العامة بالاتحاد.

فتح صفحة جديدة لبناء الثقة وتحفيز الإلتزام

وأشار الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيانه، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف فتح صفحة جديدة لبناء الثقة وتحفيز الالتزام وإلغاء المحاسبة التقديرية والربط الإلكتروني للتسجيل الضريبي.

إقامة منصة إلكترونية للمشورة

وعن أبرز المحاور التي من المقرر مناقشتها خلال اللقاء، فكان منها دعم فنى مجاني وتعامل الدولة فقط مع أصحاب البطاقات الضريبية والتحول لضريبة دمغة نسبية على التصرفات فى الأوراق المالية المقيدة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وإقامة منصة إلكترونية للمشورة.

أحمد كجوك، وزير المالية، فيتو

تسريع رد الضريبة وتطبيق ضريبة قطعية بنسبة 5.2% على التصرفات العقارية

وأيضًا تستهدف تسريع رد الضريبة وتطبيق ضريبة قطعية بنسبة 5.2% على التصرفات العقارية للأفراد والحد الأدنى للديون المعدومة واستثنائها من الإجراءات القانونية وإعفاء السلع والخدمات العابرة وتطبيق حوافز ضريبية لدعم الاستثمار والتصدير والتسهيلات المطلوبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استعراض كيفية ومكافأة الملتزمين بإنشاء قائمة بيضاء.

وزير المالية: طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي

يشار إلى أن أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تأتي في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي".

وأشار إلى أنه سيتم طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذًا فى الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.

نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وأضاف وزير المالية: أننا نجحنا مع شركائنا في "الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية"، وأن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز أول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"؛ لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.

