أخبار مصر

رابط نتيجة مسابقة شغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر

بوابة الوظائف الحكومية
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل (4474) وظيفة معلم مساعد رياض أطفال لصالح الأزهر الشريف، وذلك وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية من هنا 

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة  أن المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلمات اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين عبر البوابة ذاتها.

وكان جهاز التنظيم والإدارة  أعلن عن المسابقة في 27 مارس الماضي، وتلقى طلبات التقديم إلكترونيًا عبر البوابة خلال الفترة من 17 حتى 30 أبريل الماضي.

