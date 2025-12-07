قبل انطلاقها غدا، كل ما تريد معرفته عن الدوائر الـ30 الملغاة بحكم الإدارية العليا

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، تنطلق صباح غدا الإثنين فى الخارج انتخابات الـ30 دائرة الملغاة بحكم القضاء فى عدة محافظات على مستوى الجمهورية حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل.

وجاءت هذه المحافظات كالتالى:

محافظة الوادى الجديد الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

وفى محافظة أسوان

الدائرة الأولى قسم أول أسوان والدائرة الثالثة مركز النوبة والدائرة الرابعة مركز إدفو.

أما محافظة الأقصر الدائرة الأولى قسم الأقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

وفى محافظة الإسكندرية الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

وفى المنيا الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص والدائرة الخامسة مركز ملوى والدائرة السادسة مركز دير مواس

أما محافظة الجيزة الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور والدائرة السابعة قسم العمرانية والدائرة التاسعة قسم الأهرام والدائرة العاشرة قسم أكتوبر والدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر .

وفى محافظة البحيرة الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى والدائرة السادسة مركز الدلنجات والدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

أما محافظة سوهاج الدائرة السابعة مركز البلينا

وفى أسيوط الدائرة الأولى قسم أول أسيوط والدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز أبو تيج

وفى الفيوم الدائرة الثالثة مركز سنورس

مرحلة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

مجلس النواب، وبحسب المادة (48) من قانون مباشرة الحقوق السياسية للمترشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية.

ومع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها، يُسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح له اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.

موعد انتخابات مجلس النواب

وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا.

ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة مَنْ يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين.

فإن أُجريت الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معًا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويُحَرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.

