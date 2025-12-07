الاستثمار تطلق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية

18 حجم الخط

أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكررًا، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزًا نقديًا دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.

الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز

كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمنًا الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولًا إلى آليات الصرف والمتابعة ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.

أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر

وأوضح أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزًا نقديًا مباشرًا يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.

تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري

في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى ومصلحة الضرائب المصرية وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.

تحقيقًا لمبدأ الشفافية والإفصاح

وأكد حسام هيبة أنه تحقيقًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيرًا للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية وأوضح أنه متاح حاليًا للمستثمرين.

