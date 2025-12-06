السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في المركزي اليوم السبت

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
18 حجم الخط

الدينار الكويتي، واصل سعر الدينار الكويتي  استقراره مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية، خلال ختام حركة تعاملات اليوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025.

 

نرشح لك: كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم؟

<span style=
أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

154.76  جنيه للشراء.

155.23 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 

154.76 جنيه للشراء.

155.23 جنيه للبيع.

نرشح لك: سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى المصرى 

154.76 جنيه للشراء.

155.23 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى - فيتو 
الدينار الكويتى - فيتو 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطنى 

154.76  جنيه للشراء.

155.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول 

154.76  جنيه للشراء.

155.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 

154.76  جنيه للشراء.

155.23 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى - فيتو
الدينار الكويتى، فيتو

أسباب قوة الدينار الكويتي

-الاقتصاد القوي المدعوم بصادرات النفط.
-السياسة المالية الحكيمة للبنك المركزي الكويتي.
-نظام سعر الصرف المرتبط بسلة عملات بدلًا من الاعتماد على عملة واحدة، مما يوفر استقرارًا أكبر.
-انخفاض معدل التضخم واستقرار النظام المصرفي.

الدينار الكويتي يحافظ على مكانته مقابل الجنيه

وفي ظل حالة الترقب التي يشهدها  السوق المصرفي المصري، يواصل الدينار الكويتي الحفاظ على مكانته كأعلى العملات الأجنبية سعرًا مقابل الجنيه المصري، مدعوما بقوة الاقتصاد الكويتي واستقرار السياسات النقدية في دولة الكويت ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية والبنك المركزي إلى احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

يبقى سعر الصرف خاضعًا لتقلبات العرض والطلب، والمتغيرات الإقليمية والعالمية، فإن متابعة تحركات الدينار مقابل الجنيه تظل ضرورية، سواء للمواطنين أو المستثمرين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الواردات، والتحويلات المالية، والقدرة الشرائية في الداخل المصري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري الدينار الكويتي مقابل الجنيه الدينار الكويتى الدينار الكويتي أمام الجنيه سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى المصرى سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطنى سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى اجريكول

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب (تحديث لحظى)

الذهب يستقر في محلات الصاغة بمنتصف تعاملات السبت

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك، يسجل 47.62 جنيه بالمركزي

مؤشر الذهب يواصل التألق عالميا، الأوقية تخطت 4200 دولار

مؤشر الدولار يستقر عالميا ويلامس مستوى الـ 98.98 نقطة

سعر جرام الفضة في مصر، هذا العيار وصل لـ 82.62 جنيها

آخر تحديث لحركة مؤشر الذهب في البورصة المصرية

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

كأس العرب، الجزائر تتقدم علي البحرين 1/3 في الشوط الأول

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

الأرصاد: 4 مدن تحت سيطرة الأمطار وتحذير من تشكل السيول

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

كيف برَّأ الله نسل الأنبياء من عبادة الأصنام؟ أحمد كريمة يجيب

صراع العروش ودم آل النبي، لماذا ظلّت مطاردة آل البيت تتكرر عبر التاريخ؟ عالم يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads