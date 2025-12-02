الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتها أحكام القانون

محمد جبران وزير العمل، فيتو
 أعلن وزير العمل محمد جبران، إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بعد رصد مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ هذا الإجراء، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لضبط منظومة تشغيل العمالة المصرية بالخارج.

 

قائمة الشركات التي تم إيقافها

 وتشمل قائمة الشركات التي تم إيقافها: الحلال (ترخيص 372)، مصر كناري (1470)، البدوي (638)، منارة الخليج (1030)، المعقب العربي (722)، أسياد (1335)، عبد الرازق (357)، الغامدي (728)، أبو غازي (150)، لايت (928)، العدالة (288).

 

الضوابط المنظمة لنشاط إلحاق العمالة بالخارج

 وفي هذا السياق، صرّح وزير العمل محمد جبران قائلًا:"لن نتهاون مع أي شركة تخالف الضوابط المنظمة لنشاط إلحاق العمالة بالخارج، فحقوق المواطنين خط أحمر ونعمل على ضمان سوق تشغيل منظم وآمن يحمي العمالة المصرية ويعزز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي. 

وقال: ستستمر وزارة العمل في حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون."

 

الشركات التي تم إيقاف نشاطها

 وتُهيب الوزارة بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات التي تم إيقاف نشاطها، والالتزام بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة حفاظًا على حقوقهم، مؤكدة استمرارها في متابعة السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنضبطة...

