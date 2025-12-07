موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كأس العرب، يلتقي منتخبا فلسطين وسوريا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر على ملعب استاد المدينة التعليمية.

وفي حال تعادل فلسطين وسوريا اليوم سيتأهل المنتخبان معا دون النظر لنتيجة مباراة قطر وتونس في نفس الجولة.

موعد مباراة فلسطين وسوريا اليوم في كأس العرب

تنطلق صافرة مباراة منتخب سوريا مع منتخب فلسطين اليوم الأحد، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، الثامنة بتوقيت سوريا والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد سوريا في كأس العرب

تنقل مباراة فلسطين أمام سوريا على قناة beIN Sports Xtra1، وقنوات دبي الرياضية، والكويت الرياضية، وقنوات الكأس القطرية، وإم بي سي مصر 2.

ويتصدر منتخب فلسطين المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على قطر والتعادل مع تونس، ويحتاج نقطة للتأهل رسميًا لربع النهائي.

أما منتخب سوريا فيحتل الوصافة بـ4 نقاط أيضا بعد الفوز على تونس والتعادل مع قطر، ثم قطر وتونس ثالثا ورابعًا بنقطة وحيدة لكل منهما.

وتنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات كأس العرب 2025.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة لكل مجموعة في توقيت واحد.

مواعيد الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025

الأحد 7 ديسمبر 2025

سوريا ضد فلسطين - 7 مساءً

قطر ضد تونس - 7 مساءً

الاثنين 8 ديسمبر 2025

المغرب ضد السعودية - 7 مساءً

عمان ضد جزر القمر - 7 مساءً

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

الإمارات ضد الكويت - 4:30 مساءً

مصر ضد الأردن - 4:30 مساءً

الجزائر ضد العراق - 7 مساءً

البحرين ضد السودان - 7 مساءً

واشتعلت المنافسة في كأس العرب قطر 2025 بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث شهدت المباريات تقلبات كثيرة وأعادت ترتيب أوراق المنتخبات في طريق التأهل إلى ربع النهائي.

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر، حتي 18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من الـ4 مجموعات المتنافسة في إلي ربع نهائي بطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعات كأس العرب

وجاء ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الثانية كالتالي:



ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب 2025

سوريا 4 نقاط

فلسطين 4 نقاط

قطر 1 نقطة

تونس 1 نقطة

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العرب 2025

السعودية 6 نقاط

المغرب 4 نقاط

عُمان 1 نقطة

جزر القمر 0 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب 2025

الأردن 6 نقاط

مصر 2 نقطتان

الكويت 1 نقطة

الإمارات 1 نقطة

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025

العراق 6 نقاط

الجزائر 4 نقاط

السودان 1 نقطة

البحرين 0 نقاط

