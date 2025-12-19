محال الحلويات تقدم عروضا استعدادا لعطلة الكريسماس

18 حجم الخط

تتسابق محال الحلويات المختلفة فى تقديم عروض على أسعار التورتة والجاتوهات المختلفة خلال شهر ديسمبر الجاري وبالتزامن مع اقتراب رأس السنة الميلادية.

وقامت العديد من المحال الشهيرة فى مجال الحلويات بتقديم خصومات وعروض وتخفيضات على الاسعار استعدادا لبداية العام الجديد.

ومن المعروف أن بداية العام الجديد عادة ما يصحبها زيادة فى الإقبال على الحلويات والهدايا والزينة وغيرها احتفال ببدء عام ميلادى جديد.

وكشف بعض العاملين فى مجال الزينة والهدايا عن ارتفاعات طفيفة هذا العام فى أسعار الهدايا والزينة بسبب استقرار العوامل المختلفة من بينها الدولار، الأمر الذى انعكس على مستلزمات الكريسماس 2026.

وبالتزامن مع اقتراب هذه المناسبة نرصد أسعار التورتة والجاتوهات مع استعدادات عام 2026 كالتالى:

تورتة دويتو فروتس مقاس 24 بسعر 490 جنيها

تورتة دارك مقاس 24 بسعر 390 جنيها

تورتة فروتس مقاس 24 بسعر 450 جنيها

تورته فورسيزون بسعر 440 جنيها

وفي جولة ميدانية لرصد ملامح موسم "الكريسماس"، التقينا بـ "عمر"، أحد أقدم بائعي الزينة بالمنطقة، ليكشف لنا عن أحدث الصيحات والأسعار لهذا العام



وعن الأصناف الجديدة التي دخلت السباق لأشكال رأس سنة 2026، يشير عمر إلى ظهور أنواع جديدة كليًا مثل شجر "القنفد" و"اللوكس"، والتي تتميز بكثافة الفروع وجودة الخامات.

أما بالنسبة للأسعار، فقد جاءت متفاوتة لخدمة جميع الشرائح:

الشجر الاقتصادي: تبدأ أسعار الشجرة (طول 120 سم) من 90 جنيهًا فقط، بينما يبدأ سعر الشجرة (طول متر ونصف) من 250 جنيهًا. ويوضح عمر أن السعر يختلف بناءً على كثافة الشجرة ونوع القاعدة (القدم)، سواء كانت بلاستيكية أو معدنية.

شجر "القنفد" واللوكس: يعد هذا النوع هو الأغلى والأكثر فخامة؛ حيث يسجل طول (120 سم) سعر 400 جنيه، بينما يصل سعر المتر ونصف منه إلى 650 جنيهًا.

الأحجام العملاقة: بالنسبة للفنادق والمولات التجارية والساحات الكبرى، تتوفر أشجار ضخمة يصل سعرها إلى 4000 جنيه، وهي تمتاز بمتانتها وحجمها الكبير الذي يملأ المساحات الواسعة.

