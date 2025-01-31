الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

أثار محل حلويات مصري في المغرب ضجة كبيرة بسبب التزاحم الشديد من المغاربة، حيث امتدت طوابير طويلة أمام محال الحلويات في مدينة الدار البيضاء.

محل "بلبن" المصري

واصطف العشرات أمام محل "بلبن" المصري المتخصص في بيع منتجات "الزبادي" والحلويات، ما عرقل حركة السير، ودفع الشرطة للتدخل.

وتسبب افتتاح فرع جديد لهذا المحل، بالدار البيضاء في فوضى عارمة، مستمرة منذ ثلاث أيام بسبب الإقبال الكبير والغريب أيضا من قبل لمغاربة لتجربة تلك الوجبات المصرية المحلاة.

وقد أدى هذا الإقبال إلى عرقلة حركة السير بأحد أشهر الأحياء في العاصمة الاقتصادية للمغرب، وهو حي المعاريف، المشهور بمحلاته الفاخرة،.

كما تسبب في إزعاج الإقامات السكنية، والمحلات والمقاهي المجاورة، وقد اضطرت السلطات للتدخل من أجل احتواء هذه الفوضى بعد أن تدفق مئات المغاربة من أجل تجربة تلك الأطباق.

ما دفع السلطات إلى إغلاق المحل في محاولة لإعادة النظام، وفض بعض الاشتباكات بين الزبائن.

وأشعرت السلطات صاحب "ب لبن"، بضرورة الإغلاق إلى حين إيجاد حل من أجل تنظيم أموره وإعادتها إلى نصابها، سواء بتوسيع مساحة محله أو ضبط زبائنه، وتجنب الفوضى وانعدام النظام الذي تسبب فيه، في حي من أكثر أحياء العاصمة الاقتصادية حيوية ونشاطا

صاحب المحل متفاجئ

فيما عبر صاحب المحل في تصريحات لوسائل إعلام محلية عن مفاجأته بهذا الإقبال الذي لاقاه افتتاح فرع الدار البيضاء، معتبرا أن هذا يعكس حجم حب المغاربة لمصر وللمصريين. وقال إن سبب هذا الازدحام يعود إلى أن الفرع جديد، كما أن الأسعار مقبولة.

كما طلب من زبنائه الحرص على التنظيم من أجل استفادة الجميع من خدماته، مؤكدا أنهم لم يتوقعوا مطلقا الإقبال الذي عرفوه.

واعترف بأنهم لجأوا إلى خدمات شركات أمن للمساعدة في التنظيم، غير أنها لم تنجح في احتواء الفوضى، مناشدا الزبائن الالتزام بالطوابير وإلا فستغلق السلطات المحل.

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