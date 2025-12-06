السبت 06 ديسمبر 2025
استعراض مسلح بالشرقية، والأمن يفحص واقعة الاستيلاء على دار مناسبات (صور)

تفحص الأجهزة الأمنية بالشرقية مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الذي يوثق واقعة مثيرة للجدل داخل عزبة الشرابنة الحجازية التابعة لمركز الحسينية، بعد ادعاءات الأهالي بقيام أحد الجيران بالاستيلاء على دار مناسبات مشتركة مخصصة لأكثر من 250 أسرة، وسط ظهور مجموعات غريبة تحمل أسلحة وأدوات حادة.

القبض على طرفي مشاجرة بالعصى الخشبية في الشرقية

روايات الأهالي بشأن الواقعة 

مشاجرة الشرقية، وبحسب روايات الأهالي، فقد استغل الجار وجود النساء داخل الدار كلما حاول السكان مطالبته بحقهم، ما دفع الكثيرين للابتعاد عن المواجهة تجنبًا للتصعيد. 

استقدام غرباء وأسلحة وشماريخ.. كواليس الأزمة التي أشعلت غضب 250 أسرة،فيتو
استقدام غرباء وأسلحة وشماريخ.. كواليس الأزمة التي أشعلت غضب 250 أسرة،فيتو

أشخاص جرى استقدامهم من محافظات أخرى

وتفاقمت الأزمة عندما توجه الأهالي إلى الدار لتقديم واجب العزاء في ميت لهم، ليتفاجأوا بوجود أشخاص جرى استقدامهم من محافظات أخرى، بينها القاهرة، يحملون أسلحة نارية وبيضاء وشماريخ في مشهد وصفه الأهالي بأنه أشبه بـ"استعراض مسلح" داخل القرية.

<span style=
استقدام غرباء وأسلحة وشماريخ.. كواليس الأزمة التي أشعلت غضب 250 أسرة،فيتو

وأكد السكان أن الواقعة زرعت حالة من القلق بين الأسر، خوفًا من تطور الموقف إلى اشتباكات أو احتكاكات تهدد السلم الاجتماعي.

الأهالي يطالبون الأجهزة الأمنية بالتدخل 

 وطالب أهالي العزبة بتدخل عاجل من الأجهزة الأمنية بالشرقية لفرض هيبة الدولة، وإعادة الدار لأصحابها، ومنع أي محاولات تؤدي إلى انفلات أو اضطرابات داخل المنطقة.

<span style=
استقدام غرباء وأسلحة وشماريخ.. كواليس الأزمة التي أشعلت غضب 250 أسرة،فيتو

وتواصل الجهات الأمنية فحص الفيديو وجمع المعلومات اللازمة حول أطراف الواقعة وملابساتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وضمان عودة الهدوء والاستقرار للقرية.

