رئيس الوزراء اللبناني يشدد علي ضرورة حصر السلاح جنوب الليطاني نهاية العام

شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، علي قرار حصر السلاح، قائلًا: سنكمل حصر السلاح جنوب الليطاني في نهاية العام ما عدا المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.

وتابع سلام: لا بد من زيادة عدد أفراد الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، مضيفًا أن الجيش اللبناني بحاجة إلى زيادة عدد قواته وتسليحه ورفع رواتب منتسبيه.

وأضاف: “الاستقرار في لبنان حاجة لبنانية وإقليمية، كما أن  الاستثمار في الجيش اللبناني استثمار في استقرار المنطقة كلها”.

وأكد على التزامهم بحصر السلاح جنوب الليطاني بحلول نهاية العام وبقية المناطق خلال العام المقبل، موضحًا في الوقت ذاته أن التصعيد الإسرائيلي مستمر وعلينا حشد الجهود لردع إسرائيل.

وأمس قال  رئيس الوزراء اللبناني: "سننفذ قرار حصر السلاح في البلاد والذي صدر في جلسة 5 أغسطس الماضي".

وأضاف رئيس وزراء لبنان: "رحبنا بخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح في كامل البلاد".

وأقر مجلس الوزراء اللبناني، مساء امس الجمعة، خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل

وكان انسحب وزراء جماعة "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعة الأربعة، بالإضافة إلى فادي مكي، الوزير الشيعي الخامس في لبنان، من جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة، الجمعة، لعرض خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، إلى جانب بحث 4 بنود ذات طابع مالي وبيئي.

جاء انسحاب الوزراء فور دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، لحضور جلسة مجلس الوزراء مع مجموعة من الضباط، لعرض خطة حصر السلاح في يد الدولة.

وغادر كل من وزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة راكان ناصر الدين (وزيرا جماعة حزب الله)، ووزير المالية، ياسين جابر، ووزيرة البيئة، تمارا الزين (وزيرا حركة أمل)، وتبعهم فادي مكي، وتوجهوا إلى قاعة أخرى.           

مناقشة خطة الجيش لسحب السلاح في لبنان

وأفادت قناة "إم تي في" اللبنانية، بأن وزراء الثنائي انسحبوا حتى لا يشاركوا في مناقشة خطّة الجيش لسحب السلاح لأنّهم يعتبرونها أداة تنفيذية لقرار غير ميثاقي.

وفي وقت لاحق أفادت قناة "إل بي سي" اللبنانية بأن الوزير فادي مكي وضع استقالته تحت تصرّف الرئيس اللبناني.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، بحثا خلاله المستجدات.

كما سبقت الجلسة اتصالات سياسية أدت إلى إضافة بنود على جدول الأعمال، حتى لا يكون عليه بند وحيد هو حصرية السلاح، وهو الأمر الذي يرفضه وزراء "حزب الله" و"حركة أمل".

و لجلسة مجلس الوزراء أهمية قصوى لمعرفة المسار المقرر أن يسلكه قرار حصر السلاح في يد الدولة، وعما إذا كانت خطة الجيش ستنفذ وفق جدول زمني أم لا.

وكان من المقرر أن يعرض الجيش اللبناني خلال الجلسة خطة تنفيذية تتضمن آلية عملية لحصر السلاح بيد الدولة.

مسألة نزع سلاح حزب الله قضية شائكة منذ عقود

وتشكّل مسألة نزع سلاح حزب الله المجموعة العسكرية الوحيدة خارج القوى الشرعية التي احتفظت بالسلاح بعد انتهاء الحرب (1975-1990)، بحجة "مواجهة اسرائيل"، قضية شائكة في لبنان منذ عقود وتسبّبت بأزمات سياسية متتالية وعمّقت الانقسامات الطائفية والسياسية.

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتهم الحكومة بعد قرار نزع سلاحه بـ"تسليم" لبنان إلى اسرائيل.            

واستبعد حزب الله نزع سلاحه قائلًا إن ترسانته تحمي لبنان من الهجوم الإسرائيلي. وانتقد المسؤول الإيراني الكبير علي أكبر ولايتي الشهر الماضي تحركات بيروت بشأن نزع السلاح.

