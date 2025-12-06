السبت 06 ديسمبر 2025
مصر وقطر تؤكدان ضرورة الإسراع في تشكيل قوة الاستقرار الدولية بغزة

وزير الخارجية المصرى
وزير الخارجية المصرى مع وزير الخارجية بدولة قطر
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الدوحة. 

العلاقات المصرية القطرية

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أعرب في مستهل اللقاء عن التقدير للزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-القطرية على مختلف الأصعدة، مثمنا التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. 

تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، حيث أكد المسئولان على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بكافة مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات، إلى جانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣، فضلا عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها. كما شددا على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.  

تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع دولة قطر في مختلف القضايا الإقليمية، والبناء على العلاقات الثنائية المتنامية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. 

