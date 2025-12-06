موسكو: أكثر من ألف طفل أصيب و237 قتلوا جراء الهجمات الأوكرانية منذ عام 2022

18 حجم الخط

أعلن روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، أن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أدت إلى إصابة أكثر من ألف طفل ومقتل 237 آخرين.



وقال ميروشنيك في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن إجمالي الضحايا من الأطفال، خلال الفترة الممتدة من فبراير 2022 وحتى 30 نوفمبر 2025، بلغ 1,091 طفلًا مصابًا و237 طفلًا قتيلًا".



وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس تصاعد الهجمات التي تستهدف المناطق المدنية القريبة من خط التماس.

وكانت الخارجية الأمريكية ذكرت أن الوفدين الأمريكي والأوكراني، أكدا خلال لقائهما الجمعة، ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتفقا على مواصلة المشاورات اليوم السبت.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية: "على مدار يومين، التقى المبعوث الخاص للسلام، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، بأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه جاناتوف لإجراء مناقشات بناءة حول المضي قدما في مسار موثوق نحو سلام دائم وعادل في أوكرانيا".

وأضاف البيان: عقد الجانبان يوم الجمعة اجتماعهما السادس خلال الأسبوعين الماضيين، وأكد عميروف أن أولوية أوكرانيا تتمثل في ضمان تسوية تحمي استقلالها وسيادتها، وتضمن سلامة الأوكرانيين، وتوفر أساسا متينا لمستقبل ديمقراطي مزدهر".

وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا "نتائج الاجتماع الأخير بين الجانب الأمريكي والجانب الروسي" الذي عُقد في موسكو في 3 ديسمبر، إضافة إلى "خطوات محتملة يمكن أن تسهم في إنهاء الحرب". كما اتفق الجانب الأمريكي والأوكراني على "إطار عام لترتيبات أمنية" وبحثا "قدرات الردع اللازمة للحفاظ على سلام مستدام".

وأشار الجانبان إلى أن "إحراز تقدم حقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على مدى استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بالسلام طويل الأمد، بما في ذلك اتخاذ خطوات ملموسة نحو خفض التصعيد"، بحسب ما جاء في البيان.

كما استعرض الطرفان "أجندة الازدهار المستقبلي التي تهدف إلى دعم إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، والمبادرات الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ومشاريع التعافي طويلة الأمد".

ووفقا للبيان، أكد الطرفان الأمريكي والأوكراني على "ضرورة إنهاء الحرب واتخاذ خطوات موثوقة نحو وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وتمكين خطة إعادة التنمية الشاملة لأوكرانيا، المصممة لجعل البلاد أقوى وأكثر ازدهارا مما كانت عليه قبل الحرب".

واختتم البيان مع الإشارة إلى أن الاجتماعات ستستأنف يوم 6 ديسمبر "لمواصلة دفع هذه المناقشات قدما".

وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو تنتظر أن تشاركها الولايات المتحدة نتائج المفاوضات التي أجرتها مع رئيس الوفد الأوكراني رستم عميروف.

يذكر أن الرئيس بوتين استقبل الثلاثاء الماضي في الكرملين ويتكوف وكوشنر، في زيارة مرتبطة بمناقشة خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا. وأعلن بوتين يوم الخميس أن الجانب الأمريكي قسم خطة ترامب المكونة من 27 بندا إلى أربعة حزم، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

وأكد الرئيس بوتين أن "ما جاء به الزملاء الأمريكيون يستند بشكل أو بآخر إلى مخرجات لقائه مع الرئيس ترامب في ألاسكا"، مشيرا إلى أن الحديث عن هذه القضايا جرى خلال اجتماع أنكوريج.

