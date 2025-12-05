حفل لفرقة "كايرو كافيه" بدار الأوبرا الأحد المقبل

18 حجم الخط

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلًا لفرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف ومشاركة المغنيات ليديا أمنية وشهد، فى الثامنة مساء الأحد ٧ ديسمبر على المسرح الصغير.

برنامج حفل فرقة كايرو كافيه بالأوبرا

يتضمن برنامج حفل فرقة كايرو كافيه بالأوبرا توليفة فنية مميزة أعدها الموسيقار على شرف برؤيته تشمل مجموعة من أعمال كبار الموسيقيين منهم بليغ حمدى، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، محمد فوزى، ولأول مرة ميدلى فريد الأطرش إلى جانب نماذج من مؤلفاته الخاصة منها لونجاية وعدد من الغنائيات الشهيرة منها آه يالالالى، الفن، البنت الشلبية، الدنيا ريشة فى هوا، يادنيا ياغرامى، آخر ايام الصيفية، رسالة من تحت الماء إضافة إلى تجارب موسيقية جديدة ومبتكرة تمزج أغانى عربية وغربية منا وصفولى الصبر مع أغنية فرنسية لـ إديث بياف، يا دنيا يا غرامى مع موسيقى لـ شارل أزنافور، وفقرة بعنوان خمسة فى ستة تضم اعمال لـ منير مراد ومختارات من أغانى الأفلام العالمية أبرزها صوت الموسيقى.

من هو الفنان على شرف

يذكر أن الفنان على شرف مؤلف وموزع موسيقي وعازف بيانو، تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام ١٩٨٥ ومن أكاديمية الفنون عام ١٩٨٦ ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى، بدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، على الحجار، كما قام بتأليف العديد من الألحان الإستعراضية لفوازير نيللى وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة، شارك في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع تترات الكثير من المسلسلات الدرامية وفيلم شباب على الهوا، أسس فرقة "كايرو كافيه" لتقديم صياغة موسيقية جديدة لروائع زمن الفن الجميل.

