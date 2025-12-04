انتخابات النواب 2025، شاهد لحظة غلق باب التصويت بلجان دائرة الرمل الملغاة وبدء الفرز

18 حجم الخط

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، أبواب اللجان الانتخابية بدائرة الرمل في تمام الساعة التاسعة مساء وبدأت مباشرةً عملية فرز الأصوات، وستقوم اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة بإعلان الحصر العددي للأصوات.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد لحظة غلق أبواب اللجان الانتخابية بدائرة الرمل، وبدء فرز الأصوات بانتخابات مجلس النواب.

كانت دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية شهدت إقبالًا ملحوظًا من الأهالي على صناديق الاقتراع للمشاركة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وذلك قبل ساعات من غلق اللجان الانتخابية.

وحرص كبار السن والسيدات التواجد أمام اللجان الانتخابية بدائرة الرمل للمشاركة في اليوم الثاني من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل، في إطار دعمهم المتواصل للدولة ومؤسساتها المصرية.

وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744 ,824 ناخبًا، ويقع نطاقها داخل قسمَي شرطة رمل اول وثان.

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل والمقرر عقدها يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وبهدف توفير بيئة مناسبة تضمن سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وأجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة داخل مدرسة السيرة الحسنة الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية بالدائرة الثانية (الرمل أول) بمنطقة فلمنج، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الأول لإعادة انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومي 3 و4 ديسمبر الجاري، لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة للعملية الانتخابية ومشاركة فعالة للمواطنين.

