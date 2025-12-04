الخميس 04 ديسمبر 2025
الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة سير التصويت وإعلان بدء عملية الفرز

الهيئة الوطنية لانتخابات
الهيئة الوطنية لانتخابات
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيًا لمتابعة مجريات عملية التصويت وبدء الفرز في لجان الاقتراع في 19 دائرة الملغاة و جولة الإعادة بدائرة بإطسا بالفيوم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

 

التصويت في 19 دائرة الملغاه بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

 

وتجرى عملية التصويت  لكافة المرشحين في 19 دائرة الملغاة داخل 7 محافظات، فيما تُجرى الإعادة في دائرة واحدة فقط بنظام الفردي وهي دائرة إطسا بمحافظة الفيوم.

 

ويبلغ عدد اللجان الفرعية 1775 لجنة فرعية موزعة على 20 دائرة انتخابية في 7 محافظات.

 

الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 

وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:


 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

 

بينما تجرى في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

