عايدة الأيوبي ضيفة صاحبة السعادة الأحد المقبل

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، الفنانة عايدة الأيوبي وذلك يوم الأحد المقبل.

اللقاء يأتي في حلقة استثنائية تغرد فيها عايدة الأيوبي بأجمل ما غنت وتحكي عن مشوارها الفني، كما تكشف عن العديد من الأسرار التي تبوح بها لصاحبة السعادة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

برنامج صاحبة السعادة

"صاحبة السعادة" يذاع الأحد والإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء.

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