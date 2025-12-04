وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد مراسم توقيع عقود للتعاون المشترك في المجال العسكري

18 حجم الخط

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عدد من عقود التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التصنيع العسكري، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"، ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من المعرض.



وعلى هامش توقيع هذه العقود، أكد الوزير "محمد صلاح" حرص وزارة الإنتاج الحربي على الانفتاح للتعاون مع مختلف الشركات لتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركات الإنتاج الحربي وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات والأصول والموارد المتاحة بها.



وأوضح الوزير أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والدبابات والمدرعات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.

أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات



وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع مختلف الشركات لتلبية مختلف الاحتياجات المحلية والتصدير للدول الشقيقة والصديقة.



من جانبهم أعرب ممثلو الشركة التي تم توقيع العقود معها، عن سعادتهم بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي نظرًا لما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبنية تحتية متميزة وهو ما انعكس على جودة وكفاءة المنتجات التي تقوم بتصنيعها وهو ما لمسوه خلال إطلاعهم على منتجات الإنتاج الحربي بمعرض "EDEX 2025" والتي تعكس مساعي التطوير التي تقوم بها الوزارة لتعزيز دورها في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال التصنيع العسكري، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مثمر يعود بالنفع على الطرفين، كما أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" الذي يعكس مدى التقدم الذي وصلت إليه مصر في صناعاتها العسكرية.

