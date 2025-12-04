18 حجم الخط

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، السفير إيواي فوميو سفير اليابان بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون في مختلف المجالات وزيادة حجم الاستثمارات اليابانية داخل المحافظة.

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة

وخلال اللقاء، رحّب المحافظ بالسفير، مؤكدًا اعتزاز الإسكندرية بالعلاقات المصرية اليابانية وما تشهده من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو شراكة استراتيجية في العديد من المجالات.

وأشاد المحافظ بدور الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في دعم العملية التعليمية من خلال المدارس اليابانية بالإسكندرية، وبالإسهامات العلمية المتميزة لـ الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب، باعتبارها أحد أهم الصروح العلمية بالمحافظة.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات بين مصر واليابان، ومشيرًا إلى استمرار التعاون في تطوير التعليم وتبادل الخبرات بين الجامعات والباحثين، فضلًا عن برامج الدعم الأكاديمي والبحثي.

كما أكد محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على توسيع التعاون مع اليابان في مجالات الاستثمار، خاصة في النقل، والطرق، والتعليم، ودعم المتاحف خاصة بعد التعاون المصري الياباني في المتحف المصري الكبير.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يخدم مصالح البلدين ويدعم مسيرة التنمية على أرض الإسكندرية.

