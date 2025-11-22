السبت 22 نوفمبر 2025
حوادث

براءة 4 سيدات من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

قضت محكمة جنح دار السلام ببراءة 4 سيدات من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي وبدون تمييز داخل العاصمة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على 4 سيدات في دار السلام ووجهت لهن تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب وبعد تداول عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارا ببراءة المتهمات. 

محكمة جنح دار السلام ممارسة الاعمال المنافية للاداب أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

الجريدة الرسمية