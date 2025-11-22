براءة 4 سيدات من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

18 حجم الخط

قضت محكمة جنح دار السلام ببراءة 4 سيدات من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي وبدون تمييز داخل العاصمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على 4 سيدات في دار السلام ووجهت لهن تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب وبعد تداول عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارا ببراءة المتهمات.

