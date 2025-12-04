الخميس 04 ديسمبر 2025
محافظات

محطتا رفع المنتزه وسيدي بشر بالإسكندرية تحصلان على "الأيزو" للمرة الثانية

المهندس سامي قنديل
المهندس "سامي قنديل" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
أعلن المهندس "سامي قنديل" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حصول محطتي 6 المنتزه، 3 سيدي بشر بمنطقة المنتزه أول على شهادة الأيزو ISO 45001 للمرة الثانية على التوالي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المراجعة الخارجية التي أجرتها الجهة المانحة لشهادات الأيزو.

وأكد رئيس الشركة أن تجديد اعتماد شهادة الأيزو يعكس التزام المحطتين بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، واتباع جميع الإجراءات والتدابير الوقائية الهادفة لمنبع المخاطر المحتملة داخل بيئة العمل، بما يضمن تعزيز سلامة العاملين وخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وموثوقية.

 

 

وأشار "قنديل" إلى أن استمرار الحصول على شهادة ISO 45001 يعزّز جهود الشركة في حماية العاملين والمتعاملين، عبر تحسين الأداء التنظيمي، ورفع كفاءة نظم إدارة المخاطر، وتقليل إصابات العمل، إلى جانب اكتشاف التهديدات المحتملة ووضع التدابير اللازمة لمواجهتها، بما يساهم في الارتقاء المستمر بجودة بيئة العمل داخل منشآت الشركة.

