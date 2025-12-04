محطتا رفع المنتزه وسيدي بشر بالإسكندرية تحصلان على "الأيزو" للمرة الثانية

18 حجم الخط

أعلن المهندس "سامي قنديل" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حصول محطتي 6 المنتزه، 3 سيدي بشر بمنطقة المنتزه أول على شهادة الأيزو ISO 45001 للمرة الثانية على التوالي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المراجعة الخارجية التي أجرتها الجهة المانحة لشهادات الأيزو.

وأكد رئيس الشركة أن تجديد اعتماد شهادة الأيزو يعكس التزام المحطتين بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، واتباع جميع الإجراءات والتدابير الوقائية الهادفة لمنبع المخاطر المحتملة داخل بيئة العمل، بما يضمن تعزيز سلامة العاملين وخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وموثوقية.

وأشار "قنديل" إلى أن استمرار الحصول على شهادة ISO 45001 يعزّز جهود الشركة في حماية العاملين والمتعاملين، عبر تحسين الأداء التنظيمي، ورفع كفاءة نظم إدارة المخاطر، وتقليل إصابات العمل، إلى جانب اكتشاف التهديدات المحتملة ووضع التدابير اللازمة لمواجهتها، بما يساهم في الارتقاء المستمر بجودة بيئة العمل داخل منشآت الشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.