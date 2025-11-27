تركيا: اتفاقية الحدود البحرية بين قبرص ولبنان تفاقم التوترات في شرق المتوسط

18 حجم الخط

أكدت وزارة الخارجية التركية أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان تمس حقوق ومصالح القبارصة الأتراك وتتجاهل الحقوق المشروعة لهم.

الاتفاق بين دولتي قبرص ولبنان تنذر بتفاقم التوترات في شرق المتوسط

كما حذرت الخارجية التركية، في بيان، من أن الاتفاق بين دولتي قبرص ولبنان ينذر بتفاقم التوترات في شرق المتوسط.

كما دعت الخارجية التركية المجتمع الدولي لعدم دعم هذه الإجراءات الأحادية.

ووقّعت الحكومة اللبنانية اتفاقًا تاريخيًا لترسيم الحدود البحرية مع قبرص، بعد سنوات طويلة من التعثر بسبب الأزمات الداخلية.

استغلال الثروات النفطية والغازية في المياه الاقتصادية اللبنانية

هذا الاتفاق يفتح الباب أمام استغلال الثروات النفطية والغازية في المياه الاقتصادية اللبنانية، ويعيد إحياء طموحات البلاد في استعادة دورها الإقليمي بمجال الطاقة، وذلك في خطوة اعتبرتها بيروت «تحولًا استراتيجيًا» يعيد لبنان إلى خارطة الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه لبنان إلى إعادة بناء اقتصاده المتعثر بالتوازي مع تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء التوترات الأمنية وتهيئة المناخ لبدء مرحلة جديدة من التنقيب والاستثمار.

الاتفاق الجديد بين لبنان وقبرص

وتنظر لبنان إلى الاتفاق الجديد مع قبرص بوصفه «اتفاقًا تاريخيًا»، إذ يشكّل أول ترسيم رسمي للحدود البحرية بين البلدين بحسب القاهرة الإخبارية.

وأوضحت أن الاتفاق كان مطروحًا منذ سنوات، لكن الأزمات المتتالية التي مرّ بها لبنان حالت دون التوصل إلى صيغة نهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.