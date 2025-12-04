الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تنظم بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

بطولة الجامعات للرياضات
بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية
18 حجم الخط

نظمت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية فعاليات بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية، وذلك ضمن دوري الجامعات المصرية رقم 53. 

جاءت البطولة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية.

كما أنها جاءت في إطار دعم الدولة للأنشطة الرقمية، وتفعيل مبادئ التحول الرقمي التي تمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأقيمت البطولة في مقر الجامعة وسط أجواء تنظيمية وحرصت الجامعة على توفير بيئة تقنية عالية المستوى مجهّزة لدعم الألعاب التنافسية بين الطلاب، وشهدت الفعاليات مشاركة 70 طالبًا وطالبة من 19 جامعة مصرية، تنافسوا وسط حضور طلابي كبير.

وشهد حفل الافتتاح حضور نخبة من قيادات التعليم العالي والاتحادات الرياضية من بينهم الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الدكتور أحمد راغب، مساعد وزير التعليم العالي لشؤون الحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور أحمد كامل مهدي، سكرتير عام الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد. كما شارك عدد من قيادات الجامعة، وقيادات الاتحادين، وممثلي الجامعات المشاركة.

أهمية الرياضات الإلكترونية في بناء مهارات التفكير الاستراتيجي

وأكد الدكتور هشام سلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، أن البطولة تعد رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تُدرك قيمة الرياضات الإلكترونية كمسار حديث لبناء مهارات التفكير الاستراتيجي والعمل الجماعي واتخاذ القرار، مضيفا أن نجاحها يعكس هوية الجامعة الرقمية وقدرتها على تقديم نموذج متكامل لفعالية طلابية قائمة على التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية مستمرة في دعم الرياضات الإلكترونية داخل الجامعات المصرية، وتعزيز الشراكات مع الاتحادات الرياضية، وإتاحة منصات أوسع للطلاب لاكتشاف مواهبهم الرقمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مجتمع معرفي رقمي قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية دوري الجامعات المصرية وزير التعليم العالي وزير الشباب والرياضة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية التحول الرقمي

مواد متعلقة

قرارات مهمة من التعليم العالي لتطوير منظومة البعثات وربطها بسوق العمل

وزير الشباب والرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد للنيابة العامة

تعيين الدكتور أحمد راغب نائبًا لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات

رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني: الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير التعليم العالي

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

رغم إعلان انسحابه، أحمد مرتضى منصور مستمر في انتخابات النواب بقوة القانون

مكالمة خطيرة من الكيان، باحث في الشأن الأفريقي يكشف سر هجوم إثيوبيا على مصر

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads