المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تنظم بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

نظمت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية فعاليات بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية، وذلك ضمن دوري الجامعات المصرية رقم 53.

جاءت البطولة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية.

كما أنها جاءت في إطار دعم الدولة للأنشطة الرقمية، وتفعيل مبادئ التحول الرقمي التي تمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأقيمت البطولة في مقر الجامعة وسط أجواء تنظيمية وحرصت الجامعة على توفير بيئة تقنية عالية المستوى مجهّزة لدعم الألعاب التنافسية بين الطلاب، وشهدت الفعاليات مشاركة 70 طالبًا وطالبة من 19 جامعة مصرية، تنافسوا وسط حضور طلابي كبير.

وشهد حفل الافتتاح حضور نخبة من قيادات التعليم العالي والاتحادات الرياضية من بينهم الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الدكتور أحمد راغب، مساعد وزير التعليم العالي لشؤون الحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور أحمد كامل مهدي، سكرتير عام الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد. كما شارك عدد من قيادات الجامعة، وقيادات الاتحادين، وممثلي الجامعات المشاركة.

أهمية الرياضات الإلكترونية في بناء مهارات التفكير الاستراتيجي

وأكد الدكتور هشام سلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، أن البطولة تعد رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تُدرك قيمة الرياضات الإلكترونية كمسار حديث لبناء مهارات التفكير الاستراتيجي والعمل الجماعي واتخاذ القرار، مضيفا أن نجاحها يعكس هوية الجامعة الرقمية وقدرتها على تقديم نموذج متكامل لفعالية طلابية قائمة على التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية مستمرة في دعم الرياضات الإلكترونية داخل الجامعات المصرية، وتعزيز الشراكات مع الاتحادات الرياضية، وإتاحة منصات أوسع للطلاب لاكتشاف مواهبهم الرقمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مجتمع معرفي رقمي قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

