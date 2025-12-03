الائتلاف المصري: انتظام التصويت وتفاوت الإقبال في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

18 حجم الخط

يواصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية جهوده الرقابية في متابعة سير العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب 2025، من خلال فرق الرصد الميداني المنتشرة في المحافظات التي تشهد جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

ويعرض البيان أبرز الملاحظات الأولية التي تم تسجيلها خلال اليوم الأول للتصويت.

انتظام فتح اللجان وانضباط العملية الانتخابية

رصد مراقبو الائتلاف انتظام فتح معظم اللجان في التاسعة صباحًا في محافظات الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة.

وتابع الائتلاف عددًا من اللجان في المحافظات المختلفة. ففي أسيوط تم متابعة لجنة 84 بمدرسة الابتدائية بسوق ولجنة 116 بمعهد بني إدريس الابتدائي الأزهري.

وفي سوهاج تابع الفريق لجنة 7 بمعهد إدفا الابتدائي الأزهري ولجنة فرعية 1 بمدرسة الشهيد خلف عبد القادر المشتركة.

وفي البحيرة شملت المتابعة لجنة 35 بمدرسة زرقون الابتدائية أ ورياض أطفال ولجنة 61 بمدرسة منية بني موسى الابتدائية الأزهرية.

أما في الفيوم فقد تمت متابعة لجنة 69 بمدرسة الرويبات الابتدائية.

ولوحظ وجود تأخر محدود في بعض اللجان تراوح بين 20 و30 دقيقة نتيجة تأخر وصول بعض القضاة، وتم التعامل مع الأمر سريعًا دون تأثير على عملية التصويت.

متابعة خاصة لمحافظة الفيوم

شهدت محافظة الفيوم انطلاق جولة الإعادة في دائرة إطسا، بالإضافة إلى انطلاق الجولة الأولى في دائرتي الفيوم وأبشواي عقب إلغاء نتائج المرحلة الأولى بهما.

ورصدت فرق الائتلاف تفاوتًا في الإقبال، حيث كان الحضور ضعيفًا داخل المدن مقابل مشاركة أكبر في القرى والمناطق الريفية، خاصة في المناطق القريبة من أماكن إقامة المرشحين.

وانتظمت عملية التصويت في لجان المحافظة وسط تأمين مكثف وتواجد واضح لقوات الشرطة لتنظيم حركة دخول وخروج الناخبين، مع توفير ممرات ومقاعد انتظار لكبار السن وذوي الهمم.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة سير العملية الانتخابية عبر الربط مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية.

ودعا المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري المواطنين للمشاركة الإيجابية دعمًا للمسار الديمقراطي.

نسب المشاركة وانطباعات الناخبين

رصد الائتلاف تفاوتًا في نسب المشاركة داخل المحافظات. ففي قنا كان الإقبال جيدًا خاصة في القرى.

وفي الإسكندرية داخل دائرة الرمل ظهرت مشاركة نسائية واضحة منذ الصباح.

وفي الجيزة بمنطقة إمبابة كان الحضور متوسطًا مع مشاركة ملحوظة لكبار السن.

وفي البحيرة سجلت اللجان إقبالًا متدرجًا وسط هدوء في سير العملية.

وفي أسيوط ظهرت حركة نشطة في لجان الفتح والبداري وساحل سليم.

أما في سوهاج فشهدت اللجان انتظامًا في دخول وخروج الناخبين دون ازدحام.

وتعكس هذه المؤشرات تفاوتًا في الإقبال بين المحافظات، مع ارتفاع تدريجي في المشاركة خلال منتصف اليوم.

الإيجابيات التي رصدتها فرق الائتلاف

تميّز اليوم الأول بعدة مظاهر إيجابية، من أبرزها انتظام العملية الانتخابية في معظم اللجان، ووجود انتشار أمني منضبط دون تدخل في مجريات التصويت، وتوفير تسهيلات ملائمة لكبار السن وذوي الهمم.

كما التزم القضاة والمشرفون بالإجراءات المنظمة للعملية، وأبدى وكلاء المرشحين تعاونًا في استلام صور محاضر الفرز وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

السلبيات والملاحظات المسجلة

ورصد الائتلاف عددًا من الملاحظات، منها انخفاض الإقبال في بعض لجان المناطق الحضرية، وظهور محاولات دعاية مخالفة بالقرب من بعض اللجان قبل إزالتها.

كما ظهرت حالات بطء إداري محدود خلال الساعات الأولى، إضافة إلى شكاوى فردية من صعوبة تحديد بعض المواطنين لأماكن لجانهم، ولم يتم تسجيل أي وقائع عنف أو اضطرابات مؤثرة حتى وقت إصدار البيان.

