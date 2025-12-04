18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يستضيف مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد اليوم الخميس في ختام الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي علي ملعب أولد ترافورد.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد وست هام في الدوري الإنجليزي في لقاء الليلة كالتالي..

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سينس لامينس.

خط الدفاع: لوك شاو، ماتياس دي ليخت، ليني يورو، باتريك دورجو.

خط الوسط: كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: ماتيوس كونيا، ميسون ماونت، مبويمو.

موقف مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد

تقام مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس في الجولة الرابعة عشر في تمام العاشرة مساء، علي ملعب أولد ترافورد.

وعلي صعيد آخر بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ملاحقة الدولي الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد، بعد دخوله في صدام جديد مع تشابي ألونسو.

في وقت يستعد فيه النادي الإنجليزي لخوض سباق معقد بسبب تاريخه المتوتر مع إدارة النادي الإسباني.

شكوك حول استمرار فالفيردي في ريال مدريد

تزايدت الشكوك حول مستقبل فالفيردي داخل ريال مدريد بعد خلافه الأخير مع ألونسو، وسط تقارير تؤكد استياء عدد من اللاعبين من أسلوب المدرب الجديد.

فالفيردي يرتبط بعقد ممتد حتى 2029، لكنه يدرس الرحيل إذا لم تتحسن علاقته مع المدرب خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.