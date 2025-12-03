انتخابات المحامين، ختام عملية تقديم ملفات الترشح لنقابات المرحلة الثانية

18 حجم الخط

شهد مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، في اليوم الأخير لعملية سحب وتقديم ملفات المرشحين في انتخابات النقابات الفرعية للمرحلة الثانية، انتظامًا كاملًا، وسط تسهيلات مقدمة للمرشحين وضمان انسيابية الإجراءات.

ملفات الترشح لانتخابات فرعيات المحامين

وبلغ إجمالي من سحبوا الملفات بنهاية اليوم 26 مرشحًا، وجاءت الأعداد كالتالي:

على مقعد النقيب عدد ٦

على مقعد الشباب عدد ٥

على مقعد الاعضاء عدد ١٥

كما تقدم اليوم بملفات الترشح:

على مقعد النقيب ٧

على مقعد الشباب ١٤

على مقعد الأعضاء ٦٨

وتشمل نقابات المرحلة الثانية:



شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان.

شروط الترشح

وتنص أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته على مجموعة واضحة من الشروط الواجب توافرها في المترشحين. فمنصب النقيب الفرعي يتطلب القيد بجدول الاستئناف، ومرور عشر سنوات على القيد، وسداد الاشتراكات المتأخرة، وعدم صدور أحكام جنائية أو تأديبية تتعلق بالشرف.

شروط الترشح لعضوية مجالس النقابات

كما يشترط للترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية القيد بجدول المحامين المشتغلين ومرور خمس سنوات على القيد، مع توافر السيرة الحسنة. وتؤكد اللجان الانتخابية أن جميع الطعون التي يقدمها المرشحون تُفصل فيها خلال فترات زمنية قصيرة لضمان التزام الجدول الزمني.

عملية التصويت

وتتم عملية التصويت داخل مقار كل نقابة فرعية، حيث تُنشأ لجان اقتراع عدة وفق عدد أعضاء الجمعية العمومية المسجلين بالنقابة. ويجري الاقتراع من خلال صناديق مخصصة ومؤمّنة، مع وجود مندوبين لكل مرشح داخل اللجان، ثم تبدأ عملية الفرز داخل اللجان نفسها عقب إغلاق الصناديق. وتعلن النتائج بشكل رسمي داخل مقر كل نقابة، مع رفع محاضر الفرز إلى النقابة العامة، التي تتولى اعتمادها بعد انتهاء فترة الطعون القانونية التي تمتد إلى 48 ساعة.

