الأربعاء 03 ديسمبر 2025
التحفظ على 1000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة بالغربية

شهد مركز سمنود بمحافظة الغربية حملة رقابية موسعة نفذتها مديرية التموين أسفرت عن صاحب  مصنع غير مرخص يخزن كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع للمواطنين.

 

في جولة مفاجئة، محافظ الغربية يوجه رئيس مدينة المحلة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

الأمن يلقي القبض على شاب حاول "خنق" صديقه في طنطا

كانت مديرية التموين بمحافظة الغربية  تلقت بلاغا يفيد بوجود مخزن يشتبه في احتوائه على سلع غذائية فاسدة وعلى الفور تم تشكيل حملة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية وخلال المرور على المخزن وبتفتيش المكان تم ضبط كميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية.

وجاءت أبرز المضبوطات كالتالي: 880 كيس سناكس مختلف الأنواع  منتهي الصلاحية و250 عبوة عصير منتهية الصلاحية و52 كيس إندومي منتهي الصلاحية و24 عبوة مربى منتهية الصلاحية و65 مشروبا صناعيا للأطفال منتهي الصلاحية ليصل إجمالي المضبوطات إلى 1271 عبوة غذائية فاسدة كانت معدة للتداول داخل الأسواق بمحافظة الغربية.

تم تحريز جميع الكميات على ذمة المحضر المحرر اللازم بتموين الغربية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

في جولة مفاجئة، محافظ الغربية يوجه رئيس مدينة المحلة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

ضبط أخطر تجار الحشيش في طنطا بحوزتهم 270 طربة

أمن الغربية يحبط عملية نصب بتمثال آثار مزيف ويضبط تشكيلا عصابيا بالمحلة

الأمن يلقي القبض على شاب حاول "خنق" صديقه في طنطا

بعد وفاة يوسف محمد، قصة إنقاذ مدربة لسباحة أمريكية من الغرق ببطولة العالم (فيديو وصور)

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

ميزانية الزمالك تكشف الأرقام الكاملة، عجز يتجاوز 776 مليون جنيه ونشاط الكرة يتحمل النسبة الأكبر

ترتيب المجموعة الرابعة لكأس العرب بعد الجولة الأولى

إثيوبيا تزعم: مصر غير جادة في مفاوضات سد النهضة ولن ننتظر إذنا من أحد

مجموعة مصر، الأردن يتقدم على الإمارات في شوط أول مثير

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

جامع الزكي أحد مساجد حلب التاريخية وقصة بنائه

