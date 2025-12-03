التحفظ على 1000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة بالغربية

18 حجم الخط

شهد مركز سمنود بمحافظة الغربية حملة رقابية موسعة نفذتها مديرية التموين أسفرت عن صاحب مصنع غير مرخص يخزن كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع للمواطنين.

كانت مديرية التموين بمحافظة الغربية تلقت بلاغا يفيد بوجود مخزن يشتبه في احتوائه على سلع غذائية فاسدة وعلى الفور تم تشكيل حملة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية وخلال المرور على المخزن وبتفتيش المكان تم ضبط كميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية.

وجاءت أبرز المضبوطات كالتالي: 880 كيس سناكس مختلف الأنواع منتهي الصلاحية و250 عبوة عصير منتهية الصلاحية و52 كيس إندومي منتهي الصلاحية و24 عبوة مربى منتهية الصلاحية و65 مشروبا صناعيا للأطفال منتهي الصلاحية ليصل إجمالي المضبوطات إلى 1271 عبوة غذائية فاسدة كانت معدة للتداول داخل الأسواق بمحافظة الغربية.

تم تحريز جميع الكميات على ذمة المحضر المحرر اللازم بتموين الغربية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

