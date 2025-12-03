الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الدولار يرتفع أمام الجنيه في منتصف تعاملات الأربعاء

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو
18 حجم الخط

 سعر صرف الدولار، شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا بنحو 6 قروش أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية. 

نرشح لك: عاجل , الدولار وصل لكام فى البنك المركزى ؟

 

<span style=
سعر صرف الدولار، فيتو

أسعار الدولار في البنوك اليوم

 وفق آخر تحديثات الأسعار، جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كما يلي:
47.44 جنيها للشراء.
47.58 جنيها للبيع. 

نرشح لك: الدولار بكام فى البنك المركزى ؟

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:
47.53 جنيها للشراء.
47.63  جنيها للبيع.

نرشح لك: الدولار بكام فى بنك مصر ؟ 

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.53 جنيها للشراء.
47.63  جنيها للبيع.

نرشح لك: الدولار وصل لكام فى بنك كريدى اجريكول ؟ 
أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.53 جنيها للشراء.
47.63  جنيها للبيع.

الدولار وصل لكام فى البنك الأهلى المصرى؟
وفي البنك بنك قطر الوطنى، استقرت الأسعار عند:

47.53 جنيها للشراء.
47.63  جنيها للبيع.

<span style=
سعر الدولار، فيتو

أهمية الدولار داخل البنوك المصرية

يعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية. وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعره استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي.
 

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو


أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

-شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:
-الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.
-السيطرة على معدلات التضخم.
-زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.

<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو


هيمنة الدولار عالميا

تستمد قوة الدولار جزءا كبيرا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا. وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

نرشح لك: الدولار وصل لكام النهارده ؟ 

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الدولار في البنوك اليوم اسعار الدولار فى البنوك اسعار الدولار البنك الأهلى المصرى البنك المركزى المصرى الدولار في البنك المركزي الدولار بكام فى بنك مصر الدولار بكام فى البنك المركزى الدولار فى البنوك الدولار فى البنوك المصرية الدولار فى البنك المركزى المصرى

مواد متعلقة

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء

4800 جنيها لهذا العيار، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-12-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب وعيار 21 يصل لهذا المستوى

6450 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الثلاثاء

الأكثر قراءة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الائتلاف المصري: انتظام التصويت وتفاوت الإقبال في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

بعد غرق اللاعب يوسف محمد، تفريغ كاميرات المراقبة بحمام السباحة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 3-12-2025

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء

الدولار يرتفع أمام الجنيه في منتصف تعاملات الأربعاء

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads