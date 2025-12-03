عاصم سليمان: جائزة «شجرة الزيتون» للرئيس السيسي تكريم يليق بقائد استثنائي ورمز للسلام

18 حجم الخط

أشاد رجل الأعمال عاصم سليمان بإجماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على منح جائزة شجرة الزيتون للسلام، للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا التكريم الدولي من 43 دولة عربية وأوروبية ومتوسطية، يعكس التقدير العالمي لدوره القيادي في ترسيخ السلام الإقليمي، وجهوده الحاسمة في وقف الحرب على غزة وفتح أفق حقيقي لاستعادة المسار السياسي.

وأكد سليمان أن الجائزة تمثل تكريما مستحقا لقائد حكيم ذو رؤية ثاقبة، استطاع أن يجمع الكلمة ويقود المنطقة بعقلانية وهدوء في أكثر اللحظات اشتعالًا، وقال: "43 دولة تجتمع لتكريم قائد آمن بالسلام وصنعه بشجاعة لا تضاهى، إنه الرئيس السيسي، ضمير الشرق الحي وصوت الحكمة في زمن الاضطراب."

وأضاف أن غزة كانت ولا تزال في عقل وقلب الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن مصر لم تتأخر لحظة عن القيام بدورها الإنساني والتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، وكانت السباقة في نداء الإنسانية وتقديم المساعدات وفتح الأبواب للحوار.

وأشار رجل الأعمال عاصم سليمان إلى أن هذا التكريم الدولي يعكس ليس فقط تقدير العالم لجهود الرئيس السيسي في وقف الحرب، بل يعد أيضًا اعترافا بدور مصر الريادي في محيطها العربي والإقليمي، وحرصها الدائم على تغليب صوت العقل والحوار على لغة السلاح، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها كصاحبة قرار مؤثر ورؤية تحظى بالاحترام الدولي في مختلف المحافل.

وشدد سليمان على ان الرئيس السيسي زعيم استثنائي في سجل التاريخ، وقائد نقش اسمه في ذاكرة العالم كرمز للسلام والاستقرار في منطقة تعصف بها الأزمات.

